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    求處重刑！高嘉瑜遭家暴案 林秉樞8大罪名起訴

    新北地檢署今天依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴林秉樞（前）。（資料照；本報合成）

    新北地檢署今天依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴林秉樞（前）。（資料照；本報合成）

    2022/01/25 17:32

    〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴、控制行動案，藍營民代也加告林秉樞涉犯洗錢防制法等罪嫌，新北地檢署一一調查，今天依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴林秉樞，並請求法官從重量刑。

    去年11月至13日間，林嫌涉在新北市板橋區馥都飯店房內涉嫌對高嘉瑜施暴，控制行動，期間雖有同意高嘉瑜至立法院簽到，但命她隨時保持通話、回傳搭乘計程車紀錄、工作後馬上回來等。

    家暴案在11月30日被週刊披露後，高嘉瑜到警局報案，檢方當晚秘密請她協助辦案，並決定深夜突擊搜索，到飯店拘提林秉樞，當場發現他正把舊iPhone12資料移轉至iPhone13，且已刪除部分高的裸照及性器官照。

    12月1日，檢方複訊後將林嫌聲押禁見，林嫌在法警戒護下步行前往法院時，當時5度向高嘉瑜致歉，但又說：「高嘉瑜跟小馬（高的前男友）你們已經贏了，我這邊就是道歉，對不起，放我一馬」。

    庭訊時，林秉樞雖坦承動粗，卻避重就輕說：「我只有打她頭，沒有拖行」，還聲稱施暴後有三跪九叩認錯，兩人沒多久就和好一起親密、泡澡，並當庭求饒「我的人生已經毀了，不可能逃亡」。

    12月2日凌晨，法院裁准收押禁見，林嫌被戒護步回地檢署時對媒體說：「她（指高嘉瑜）應該很開心啦」、「人生已經至此最低了，沒有什麼可以失去了」。

    林嫌被收押後，風波仍未停止，高嘉瑜透過律師表示，林嫌疑掉包豆腐頭隨身碟；12月3日，檢警二度發動搜索，到林嫌對高施暴的房內帶回一對男女，並搜出一份高嘉瑜手寫、親簽、指控前男友馬文鈺的自白書。

    12月8日，媒體再度報導高嘉瑜遭家暴後有參加林嫌母親喪禮，林嫌疑似得知副總統賴清德不會參與告別式，竟失控逼她下跪磕頭道歉。

    12月間，檢方二度請高嘉瑜協助辦案，高嘉瑜在律師陪同下確認對林嫌提出妨害風化、妨害秘密、妨害自由、妨害名譽、妨害電腦使用及傷害、恐嚇罪等8大罪告訴；12月23日，檢方首度提訊林嫌開庭訊問。

    另外，藍營民代質疑無業的林秉樞涉冒充國安人員在外招搖撞騙，且其名下還被爆料有2300萬元的不明鉅額存款，到台北地檢署告發林秉樞涉違反洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪與恐嚇罪。

    此案移轉管轄至新北檢，檢方則在今年1月間交由偵辦林嫌涉家暴案的檢察官邱舒婕負責調查。

    新北地檢署今天依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴林秉樞（前）。（資料照）

    新北地檢署今天依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴林秉樞（前）。（資料照）

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