涉家暴立委高嘉瑜被起訴 林秉樞幾乎全盤否認

林秉樞（中）涉嫌施暴女友立委高嘉瑜，被檢警拘提到案，今天以8項罪名起訴。（資料照，記者陳志曲攝）

2022/01/25 23:53

〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦立委高嘉瑜在去年11月間遭其男友林秉樞施暴並控制行動，新聞曝光後，檢警介入偵辦，深夜突襲搜索，查扣手機、隨身碟等物證，並將林嫌聲押禁見獲准至今，期間，藍營民代加告林嫌涉犯洗錢防制法等罪嫌；林嫌僅坦承傷害，但避重就輕，其餘指控全盤否認，新北地檢署今依傷害、妨害自由等8大罪嫌起訴林秉樞，並請求法院從重量刑。

檢方起訴林嫌的罪名有：妨害秘密、妨害名譽、妨害電腦使用、恐嚇、傷害、私行拘禁、強制、偽造文書罪嫌；另林嫌被控誹謗高嘉瑜「收400萬及勞力士」，還涉假冒國安人員，且名下帳戶有不明現金，涉妨害名譽、違反國安法、洗錢防制法、稅捐稽徵法，均不起訴。

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檢方調查，去年9月17日，林嫌透過網路視訊與高嘉瑜對話時，涉嫌以iPhone 12手機截圖功能，偷拍9張高嘉瑜的私密照片。

同年11月10日，林嫌還指示秘書到總統蔡英文、副總統賴清德、諸多立委等人的臉書上留言，誹謗高嘉瑜「高嘉瑜立委，妳跟有妳和有夫之婦上床」，或趁高嘉瑜上節目時以「斗內」方式恐嚇「妳自己想清楚，想不想爆料」。

檢方調查，去年11月11日晚間10時許，林嫌在新北市板橋區馥都飯店房內，藉故高嘉瑜幫忙買藥不用心，不斷反覆把高的隨身包丟至房間外走道，並逼她下跪交出手機，看到高與前男友馬文鈺對話後，心生不滿，命她脫光衣物，並動手施暴。

期間，林嫌還逼她簽下指控馬文鈺竊取公帑的不實自白書，並拿高的手機在高的臉書上刊登「小馬送我的勞力士手錶，真的很開心」等文字，並在高的LINE群組內傳送要開除辦公室人員的不實訊息。

同年11月24日，高嘉瑜遭施暴後，雖有參加林嫌母親的喪禮，但林疑似得知副總統賴清德不會參與告別式，竟失控拉扯她頭髮、扯掉她的帽子與口罩、逼她下跪磕頭道歉。

同年11月29日，林嫌得知週刊即將報導此事，竟打電話或傳訊恫嚇高「還是我，跟鏡週刊換一換」、「不要互相毀滅」、「不然我們會一起死」。

檢警還查出，林嫌還指示秘書6度偽造交易明細把銀行或郵局餘額竄改至數千萬元，另又與一家藝術公司鄭姓負責人合作，把買賣藝術品金額交易金額偽造拉高至174萬餘元，拿來四處炫富。

家暴案在11月30日被週刊披露後，高嘉瑜前往警局報案，檢方當晚秘密請她協助辦案，並決定深夜突擊搜索，前往飯店拘提，將林嫌聲押禁見至今；林嫌僅坦承傷害，但避重就輕，其餘被控犯行均否認。

新北檢表示，檢方一貫以積極、迅速、從重的方式處理此類案件，以嚴懲犯罪，保護婦幼身心安全。另呼籲，情侶交往，切勿輕易讓對方拍攝私密影像及照片，或將私密影像及照片傳送予對方。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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