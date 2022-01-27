高雄車站站西路啓動科技執法，短短1週違停告發多達603件。（警方提供）

2022/01/27 13:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄車站站西路取代原中博高架橋，串聯博愛路與中山路，是銜接市區南北雙向通行的重要道路，車流量大且緊鄰高雄車站乘客出入口，常有車輛為接送乘客上下車，佔用公車停靠區及汽車臨停區及紅線違停，造成車流壅塞及衍生交通事故，交通大隊於站西路建置取締違規停車科技執法設備，只要違停逾3分鐘即開單告發。

據了解，科技執法設備架於站西路兩區域，除了站西路直線全線紅線區外，站西路臨停接送區腹地也架設科技執法攝影器材，一樣等接親友的車子3分鐘未開走，警方就會開單告發，至於站西路沿途只要有紅線違停，或暫停公車停靠區，或汽車臨停區停等超過3分鐘，系統就會自動判別違規停車依法逕行舉發。

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警方統計自今年1月16日已開始執法取締，統計至1月23日共計取締違規停車603件，每日平均違規約75件，與宣導期每日平均違規約139件比較，違規下降率達46％，顯見道路交通秩序已獲明顯改善。

交通大隊表示該系統24小時不分晝夜執法取締，一旦偵測到車輛違規停車就會依法舉發，因此再次呼籲用路人行經該路段請務必遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，避免貪圖自己一時方便而造成自己或他人傷害，以確保車流順暢，讓用路人能有更安全的交通環境。

高雄車站站西路啓動科技執法，短短1週違停告發多達603件。（警方提供）

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