勸不聽！阿北連續二度遭詐騙欲匯款 警苦勸救回300萬

石姓老翁拿著平板腦不斷與詐騙集團連絡，第二次又準備款時被警方與行員攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

2022/01/27 12:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕石姓老翁被投資詐騙集團的鼓惑，集資自已畢生積蓄1200萬元，準備先投入300萬元作「試金石」，但被警方和銀行人員及時發現勸阻；但石翁事後仍深信詐騙集團詐術，數日後又到銀行作臨櫃匯款，幸好再被警方發現制止，才免損失鉅款。

北市警中正一分局博愛路派出所警員陳芝妤、陳育群、張嘉娟，日前擔服巡邏勤務，接獲合庫銀行城內分行行員來電通報，指稱有民眾疑似遭詐騙，需要警方到場關懷提問。

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員警趕赴現場了解，得知石姓老翁自合庫銀行景美分行轉入1200萬元至合庫城內分行，並準備依照假投資操作師指示，匯款300萬元至對方指定的投資區塊鏈。

員警見先石翁拿著平板電腦不停使用通訊軟體LINE查看訊息，並要求行員盡速幫忙匯款，便耐心解釋近期常見假投資詐騙案例，石翁逐漸卸下心房並表示他是在LINE上認識股市投資老師，對方說與區塊鏈及相關產業市場熟稔，便轉介他加入投資經理人群組，老翁便開始投入金錢。

員警陳芝妤及行員向石姓老翁進一步說明近期常見投資詐騙案例並宣導詐騙集團慣用手法，老翁一度表示能夠理解，警方見說動對方，並請行員協助將300萬元回存石翁帳戶，成功攔阻詐騙。

不料三日後，石翁竟鬼打牆似再次前往合庫城內分行，仍深信投資區塊鏈投報高，執意匯款百萬欲投資區塊鏈，行員擔心老翁已遭詐騙集團洗腦損失上百萬積蓄，再次電請警方到場協助。

警方見又是石翁且一副興致勃勃模樣，無奈搖頭直呼：「阿北您怎麼又來了！」，趕緊再次勸阻，石翁這才死心，發現自己差點把退休老本給葬送，放棄匯款。

警方表示，詐騙手法層出不窮，若欲投資可諮詢國內相關金融機構等可信窗口，且務必再三確認以免畢生積蓄一去不復返。假投資詐騙推陳出新速度快，民眾投資理財務必謹慎確認，「短時間、低風險、高報酬」必有詐，請民眾多留心以免遭有心人欺騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

石姓老翁第一次受騙準備款時被警方與行員攔阻。（記者劉慶侯翻攝）

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