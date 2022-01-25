港男花言巧語喚「老婆」 台女險遭騙走31萬

南市一分局員警在銀行勸阻周女匯款免於遭到詐騙。（民眾提供）

2022/01/25 11:04

〔記者王俊忠／台南報導〕1名周姓女子約在半年前從網路結識1名自稱香港人的張姓男子，兩人互加line好友聊天，平時張男對周女噓寒問暖，兩人日久生情、還以「老公、老婆互稱」。日前張男突然說有投資需求，要周女匯款31萬元給他，銀行人員察覺有異、報警攔阻周女遭到感情詐騙。

台南市警一分局文化派出所警員楊明雄、賴昕遠兩人於24日上午9時40分許接獲轄內金融機構行員報案，稱有1名女子疑似遭到詐騙情事。

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兩員警到場關懷了解，原來是50餘歲的周姓女子於半年前在網路上認識1名張姓男子，兩人互加line好友聊天，網路感情持續升溫，後來還以老公、老婆互稱。日前，張男可能見時機成熟，對周女誆稱因他在香港工作需要投資為由，請她協助匯款台幣31萬元到其指定銀行帳號，周女不疑有他，就到銀行欲臨櫃匯款，幸行員機警、覺得異常，關懷提問、發現疑似詐騙情事，隨即通報警方前往了解。

兩員警耐心對周女解說，詐騙集團多利用言語柔情博取對方信任及好感，再陳述欲投資、周轉資金等騙術要求對方資助。在警方說明後，不曾見過張男、只在網路上聊天的周女才驚覺自己可能遇到網路騙子、停止匯款手續，免於血汗錢有去無回。

南市警一分局長方國璽提醒民眾，詐騙手法無奇不有，民眾在面對網路交友訊息，應謹慎小心查證，切勿一時失察輕信網路交友訊息，以免被騙了感情又丟了血汗錢。如有任何疑惑可撥打洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

幫忙阻詐的台南市一分局警員楊明雄（左者）、警員賴昕遠（右者）。（南市警一分局提供）

想騙周女錢財的香港張姓男子在手機line上喚叫周女老婆。（民眾提供）

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