買家騙賣家！ 下單失敗為餌 網拍賣家被要求掃碼填卡號遭盜刷

被害人掃描QRCODE與假客服連線（記者姚岳宏翻攝）

2022/01/23 14:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路詐騙又有新手法，這次騙徒不當賣家當買家，新北市30歲王姓女子從事網拍，接到買家訊息欲向她購買包包，卻稱系統異常無法下標，隨後網頁跳出拍賣平台系統訊息及QRCODE，通知王女必須掃碼完成驗證，買家才能至其平台下單購物，王女掃描連結後，視窗跳出平台客服對話框，對方要求王女填入電話、信用卡號等個資，等到王女複查金融卡帳戶餘額，發現竟被扣款新台幣2萬3000元，才知遇詐。

刑事警察局統計，去年假網拍（含一般購物）受理件數達5667件，占全般詐欺比例22.81%，財損金額達新台幣3億餘元，以往假網拍詐騙手法，歹徒均喬裝賣家，從一頁式廣告、社交平台張貼不實商品廣告，吸引消費者下單購買；近期卻發現歹徒角色互換，搖身一變成為網拍買家潛伏在拍賣平台，佯稱欲購物卻無法下單，聯手假客服誘騙賣家掃QRCODE填寫信用卡號，盜刷賣家信用卡。

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無獨有偶，另名桃園市30歲蕭姓男業者，日前也是接到陌生買家訊息，聲稱欲購買平台貨品，卻遇上結帳失敗等問題，提供蕭男平台客服QRCODE，請蕭男掃描向客服聯繫。客服告知蕭男必先點入一網址綁定信用卡，線上「試刷」4750元後確認蕭男真為平台賣家本人，才能開通買賣平台商品。

蕭男按客服說詞刷卡後，即聯絡買家購買，這時買家卻又指蕭男沒有「激活」賣場保障，導致買家的資金被凍結，再請蕭男向客服確認。此時客服告知，欲解凍買家凍結資金，需墊付1萬4298元手續費，並以認證過期為由，請蕭男刷4萬2894元。

蕭男詢問客服何時可以退回所有款項，客服又請蕭男提供另一張信用卡再刷1萬4298元「完成手續」費用，並承諾於當晚11時全數退還款項，蕭男後來再也聯繫不上對方，於是求助警方，共損失7萬6240元。

被害人提供其網拍平台頁面。（記者姚岳宏翻攝）

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