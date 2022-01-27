竹聯明仁會好詐 冒充美女炒投資

假投資犯罪流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

2022/01/27 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫明仁會三十一歲幹部蔡鎮宇，涉嫌籌組詐騙機房，利用「美女圖」帳號在社群媒體IG隨機找男網友搭訕，再勸說投資比特幣可一夕暴富，誘騙加入投資群組，短短兩週已詐得上百萬元，除詐騙國人，另有東南亞華僑也受害，刑事警察局循線追查，先後逮捕蔡嫌等十二人，檢察官訊後聲請羈押禁見六人獲准。

兩週得手上百萬

刑事局指出，國內黑幫多轉型為詐騙集團獲取暴利，尤其針對掌控北部地區大部分機房的竹聯幫明仁會加強掃蕩。

請繼續往下閱讀...

警方調查，蔡嫌夥同竹聯幫明仁會成員共組詐欺集團，設置第一線詐欺話務員，以「美女」帳號在IG等社群媒體隨機找男性網友搭訕，隨後導入投資加密貨幣的群組，由第一線話務員一人分飾多名「投資民眾」在投資群組內炒熱氣氛，再由第二線話務員擔任「投資老師」，以投資加密貨幣話術誘騙被害人陸續投入資金。

警方獲報後積極偵辦，本月中旬同步攻堅台北市大同區、中山區等三處詐欺機房，逮捕楊嫌等十名機房成員及幹部，查扣現金、手機、電腦、螢幕等贓證物，另再拘提蔡姓幕後主嫌及邢姓幹部到案，落網黑幫成員均否認詐欺，還稱是到機房找朋友，警方對於他們卸責說詞直呼太誇張，警詢後依詐欺及組織犯罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局呼籲，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

警方攻堅台北市中山區等三處詐欺機房，逮捕楊嫌等十人。 （記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法