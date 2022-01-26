假藉碳權交易詐騙吸金逾億 檢方扣押主嫌夫妻房產

徐男夫妻建構不存在的碳權交易所。（資料照）

2022/01/26 18:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市武陵路富盟康泰事業公司負責人徐鉅裁謊稱曾擔任新加坡某銀行外匯操盤主席，有管道投資英國倫敦碳權交易所，與妻子及下線共同對外詐騙吸金逾億，新竹地檢署依詐欺、銀行法起訴，檢方同時向新竹地院聲請扣押徐妻名下4千多萬元的房地產，且因夫妻迄今未能償還近百名被害人款項，建請院方從重量刑。

檢方調查，67歲的徐鉅裁為竹市武陵路富盟康泰事業公司負責人，與60歲的妻子楊女共同負責公司各帳戶匯款核對、對外招攬投資項目紅利發放及財務管理等業務，夫妻明知公司並未實際從事「碳權短期定量投資」，從2019年起共同對外訛稱，徐鉅裁曾在德國經濟研究院念書，並曾在新加坡的銀行擔任外匯操盤室主席、有管道可以在英國倫敦碳權交易所投資碳權、將以投資碳權方式獲取巨額利潤、投資碳權可以每月獲取高額紅利。

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夫妻在竹市武陵路、高雄市左營區等地，對20名投資人訛稱投資「碳權短期定量投資」，購買碳權投資金額為「每公噸10美元」，投資單位為「300噸1個單位」，即每單位10萬元，投資期間3到12個月不等，保證期滿返還本金，或以舊約換新約方式續約投資，並約定給付與本金顯不相當紅利，即每單位每月利潤1.5%至4%不等，換算年息為18%至48%之話術，誘騙被害人投資匯款共計3720萬元。

徐男夫妻與下線7人向投資人邀約投資碳權方案，而違法向78名被害人吸金共6160萬元、美金16萬8千元、人民幣22萬元，直到2020年7月下旬，公司無法依約給付利潤分紅給各投資人，徐鉅裁為安撫投資人，竟佯稱英國倫敦碳權交易所負責人貝克因感染新冠肺炎過世，無法處理碳權投資等各種虛偽不實理由拖延應給付利潤，終至避不見面，眾多投資人始知受騙。

全案經檢察官沈郁智指揮南投縣調查站成立專案小組深入調查，偵查中向新竹地院聲請扣押楊女名下坐落新竹市武陵段土地及建物（實價登錄1350萬元）、新竹縣寶山鄉新城段土地（實價登錄1050萬元）、新竹縣芎林鄉鹿寮坑段土地（實價登錄1637萬元），總計4037萬元。

檢方依詐欺、銀行法起訴徐鉅裁夫妻與下線7人，認為徐男夫妻利用近年國際間追求碳中和潮流，以及假借參與同濟會從事公益活動機會塑造正面形象，訛稱投資碳權可獲高額利潤，進而對社會大眾吸金，詐得鉅款超過1億元，已具體妨害國內金融秩序及經濟安定，且夫妻犯罪後避重就輕，迄今未能償還被害人受騙款項，建請院方從重量刑。

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徐男夫妻製作假憑證騙民眾上當。（資料照）

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