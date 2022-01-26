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    男攀雪山喪命遺體雪封近20天 空勤直升機今運大體下山

    台中市消防局人員26日重新上山，協助將錢男遺體運送下山。（記者歐素美翻攝）

    台中市消防局人員26日重新上山，協助將錢男遺體運送下山。（記者歐素美翻攝）

    2022/01/26 16:54

    〔記者歐素美／台中報導〕54歲錢姓男子患有聽障，去年12月31日從大雪山森林遊樂區進入，獨攀雪山西稜線、聖稜線，原訂1月15日下山，不料，7日在完美谷營地向家人報平安後即失聯，台中市消防局獲報後，21日上午在完美谷營地步道下方約20公尺處發現錢男遺體，因山區下雪搬運不易，今天天氣好轉即將錢男大體運送下山。

    台中市消防局第二大隊今天派出第二梯次人員4名，搭機前往完美谷地，上午10時15分將大體移動至適當吊掛點，中午12時30分，空勤總隊直升機由清泉崗起飛，13時03分吊掛成功，13時18分降落東勢河濱公園，大體由家屬指定的禮儀社送至東勢白鶴亭。

    第二大隊長余易祐表示，家住新北市的錢男，於去年12月31日至1月7日登爬雪山西稜線，並計畫接著於今年1月10日至1月15日雪山聖稜線Y型，但其女兒報案指稱，錢男最後一次於LINE所留資訊為1月6日在大劍山腳下營地過夜，並於1月7日傳送一張相片後，即未再有其他資訊，家人傳送訊息也皆未收到回應，因此於19日向消防局求助。

    消防局隨即成立前進指揮所，綜合家屬報案資料及FACEBOOK社群資料，研判事故熱區為大劍山至雪山間步道兩側區域，因此20日派第一梯次梨山分隊4名人員，在福壽山停機坪搭機前往完美谷營地，轉往大劍山搜尋，現場人員在搜尋過程中發現座標（WGS84座標N24-24-06.37、E121-12-19.2）有紮營痕跡，並在現場擴大搜尋未果後，於當日返回完美谷營地紮營夜宿。

    21日上午，搜救人員再往翠池方向沿途搜尋，8時50分回報於完美谷營地近2.4K處發現疑似錢男背包等裝備，並於下方約20公尺處尋獲大體，因雪山下雪不利搬運，搜救隊員才先行撤退，待今天天氣好轉，再將大體運送下山。

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