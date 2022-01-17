找到了！台東轆轆溫泉2山友失蹤逾月 遺體卡在急流深處石縫

搜救人員連番搜尋未果，據傳台東縣水中運動訓練協會志工13日尋落2落水山友遺體。（記者陳賢義翻攝）

2022/01/17 17:59

〔記者陳賢義／台東報導〕曾是海軍爆破大隊的43歲許姓男子，去年12月10日偕44歲羅姓及42歲杜姓2名友人前往台東縣海端鄉轆轆溫泉，未料隔日溯溪因羅踩滑落水，許伸手搶救，2人雙雙被溪水沖失，搜救人員陸、空大搜救未果，據傳台東縣水中運動訓練協會在2人失蹤逾月後，13日在2人落水下方的急流深處，發現2具卡在石縫下的遺體，家屬企盼台東縣消防局給予協助，在農曆春節前將2人遺體送返家，台東縣消防局低調表示，由於遺體發現處水流湍急，救援有難道，現正協調如何處理，並與家屬協調中。

2名落水失聯男子友人怨道，消防單位去年12月13日接獲家屬報案，當日僅作失聯處理，約莫2小時後，又來電詢問有無聯繫，而關山警分局獲報即協助入山救援，得悉登山隊在途中發現受傷求救迷途的杜姓山友，才知許、羅2男落水失聯，而消防單位直到天色昏暗，才通知不適合救援，顯有錯失黃金救援期之虞。

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2男落水失聯月餘，據傳13日在台東縣水中運動訓練協會鍥而不捨的努力下，在2人落水下方的急流深處發現2具卡在石縫下的遺體，親友得知悲慟不已，但也慶幸民間志工的伸援，讓2位罹難者得以重見天日。台東縣消防局表示，已與家屬進行協調，但2罹難山友遺體被發現處，水流極為湍急，救援難度倍增，已針對後續處理進行研商，不便向外說明。

杜姓山友求救迷途被發現，才確知許、羅2人落水失聯。（記者陳賢義翻攝）

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