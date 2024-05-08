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酒駕前科男廖嘉文害死同車友人 國民法官判4年3月

男子廖嘉文再犯酒駕害死搭載的顏姓友人，台南地院國民法官庭判廖男4年3月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

男子廖嘉文再犯酒駕害死搭載的顏姓友人，台南地院國民法官庭判廖男4年3月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/05/08 17:34

〔記者王俊忠／台南報導〕男子廖嘉文與顏姓友人一起吃飯喝酒後，騎機車搭載顏男上路，廖男失控撞上路樹，他自己受傷昏迷送醫；顏男則在送醫後3天不治。台南地院國民法官庭今日指廖男有酒駕自摔紀錄，檢方已給1次自新機會，仍未收斂並再犯；顏男知悉廖男酒駕坐上車也有責任，判廖男4年3月徒刑。

判決指出，廖嘉文先在2023年4月2日上午到台南後壁區1處納骨塔喝了多罐啤酒；同日下午，他喝酒後騎機車到白河區1家快炒店與顏姓友人續攤、喝酒，廖男在下午4點多騎機車搭載顏男離去，在後壁區172甲線道路上失控撞上右側路樹。

廖男與顏男人車倒地，兩人都身受重創，廖男昏迷被送醫；顏男送醫後因傷勢過重，同年4月5日晚間近8點許宣告不治。

台南地院國民法官庭審理指，廖男曾在2013年間酒駕自摔受傷送醫，檢方已給1次緩起訴自新機會，廖仍未心生警惕，案發當天與顏男一起喝酒，他本身是中低收入戶、還有兩名子女與母親需照顧，他沒有逼不得已的情況、猶心存僥倖選擇酒駕搭載友人，如此行為沒有可憫恕之處。

而廖男酒測的血液酒精濃度高出法定標準數倍，造成友人死亡，友人家屬承受巨大傷痛；案發後被告對案情未如實說明，態度仍反覆、沒有真誠悔悟之心，直到審理前才坦承犯罪，也未彌補過錯、與受害人家屬達成和解；但顏男也知道廖男酒駕且沒有戴安全帽，仍選擇讓廖男搭載，顏男也要為這肇事結果負起一部分責任，因此判廖4年3月徒刑，可上訴。

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