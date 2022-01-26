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    蘋果西打遭黴菌污染 消費者腹瀉、前總經理判刑6月

    大西洋飲料公司前總經理孫幼英。（資料照）

    大西洋飲料公司前總經理孫幼英。（資料照）

    2022/01/26 11:23

    〔記者吳政峰／台北報導〕老牌飲品「蘋果西打」2018年驚傳許多消費者飲用後拉肚子，經過追查才知道是生產線的原料混合槽內壁出現裂痕，保溫棉滋生黴菌污染了產品，時任大西洋飲料公司的總經理的孫幼英被依違反「食品安全衛生管理法」判刑6月，高等法院26日駁回其上訴，全案確定。

    判決指出，2018年7、8月間，蘋果西打爆消費者喝完之後拉肚子、產品有酸味、異物沉澱等客訴案件，經過桃園市與新北市政府衛生局調查，查出大西洋飲料平鎮工廠一號生產線原料混合槽內壁出現裂痕，槽體的內外壁間保溫棉孳生黴菌，內外交叉污染，導致該產線所生產的2公升蘋果西打產品，因發生酵母菌孳生的微生物污染而變質。

    新北地檢署也介入調查，認為該批號的蘋果西打遭到酵母菌等微生物污染變質，孫幼英及黃姓廠長在未確定並清除清除污染源之前，仍任由工廠員工使用已毀損的一號生產線混合槽持續產製產品，導致該產線2018年6月至9月28日停工前生產的產品遭到污染，並對外銷售已變質的蘋果西打，依違反「食品安全衛生管理法」起訴。

    孫幼英否認犯罪，平鎮工廠黃姓廠長則認罪，新北地院審理後認為，2人明知蘋果西打變質，仍持續生產、銷售，違反「食品安全衛生管理法」，與被害人受到的危害之間具有因果關係。

    新北地院指出，孫幼英未能自我檢討，避重就輕，欠缺悔過具體態度，且客訴事件發生後，平鎮工廠仍於2018年7至9月間生產218萬4150瓶產品並販售，範圍擴及全國各處通路或零售業者，判刑6月，得易科罰金18萬元；黃姓廠長判刑4月，緩刑2年，向公庫支付10萬元。

    全案上訴高等法院，高院認定新北地院的認事用法並無違誤，量刑也妥適，26日駁回上訴，全案確定。

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