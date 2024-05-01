量刑接近殺人罪！ 台中狠父管教虐死6歲兒 國民法官重判16年

台中地院國民法官參與審理庭，重判徐男16年徒刑，量刑已接近殺人罪。（記者張瑞楨攝）

2024/05/01 17:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市徐姓男子被控於去年間管教虐待兒子，多次以衣架等物品鞭打，甚至裸體罰站，男童傷痕累累，徐男擔心曝光，還不讓兒子去幼稚園，長期虐待導致男童泡澡時昏迷溺水死亡，中檢依凌虐未成年人致死罪起訴，具體求刑13年6月至16年，台中地方法院國民法官審理今天傍晚5時許判決，重判徐男16年徒刑，此一量刑已接近故意殺人罪。

台中地檢署在台中市警局豐原警分局去年6月1日接獲6歲男童溺死案進行偵辦，從事市場工作的徐男，在男童4歲時，就有多次家庭暴力紀錄，包括涉嫌徒手、用藤條或熱熔膠管教兒子，台中市政府當時命令徐男上親職課程，不料，徐男還是持續為之，甚至變本加厲，男童在前年9月到幼兒園就讀，徐男擔心兒子身上的傷痕被發現，經常為兒子請假，男童死亡之前，就請假長達一週，於去年5月底溺死於泡澡的桶子內。

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男童死亡後，檢方相驗解剖，發現兒童全身都是傷痕，且有顱內出血等症狀，研判兒童當天被父親痛打後，泡澡時昏迷而溺水死亡，徐男於去年6月8日被羈押至今。

台中地院國民法官審理時，他承認自己體罰兒子，但動機是管教，中檢公訴檢察官反駁說，徐男上述之說，是用管教的糖果外衣，包裹虐待的毒藥，徐男下手打兒子之重，已達違反兒童及少年福利與權益保障法的「故意對兒童犯罪」、以及刑法「故意對兒童為傷害致死罪」、「對未滿十八歲之人施以凌虐罪」，另外，徐男曾有詐欺判刑3年8月的記錄，應依累犯加重。

檢方具體求刑13年6月至16年，台中地院國民法官今天參與審理後，傍晚5時許公布合議結果，重判徐男16年徒刑，可上訴。

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