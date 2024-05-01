受害人母親鼓勵凶手家屬還當志工 法務部表揚8人母愛楷模

金鶯女士（中）放下恩怨，還反過頭來安慰加害人並進行修復會談，獲得法務部頒發母愛楷模。（記者吳昇儒攝）

2024/05/01 18:45

〔記者吳昇儒／台北報導〕法務部保護司於母親節前夕，分別在犯罪被害人保護協會、更生保護會推薦下，由選出8位母愛楷模，並於今日下午頒獎表揚。8位受獎人分別在犯保協會、更生保護會擔任志工，都發揮自身力量，化小愛為大愛。其中得獎者金鶯女士10年前女兒遭男友殺害，最終選擇放下，感化加害人還鼓勵其母親，且加入犯保協會照顧其他家屬，因此獲獎。

而長年照顧癱瘓兒子的陳雅美女士，在孩子發生事故後，其夫選擇離婚，家中生活重擔都落在她一人身上，但她仍咬牙苦撐，還協助孩子重返校園，感人的事蹟，也讓她獲得2023年總統教育獎表揚。

請繼續往下閱讀...

除了金、陳兩人之外，還有照顧弟弟、弟媳遺留下來兒子的陳美滿女士，讓姪子安心長大，目前已經讀到大學，對於照顧自己多年的姑姑，滿是感謝；而朱芳儀女士則是長期陪伴遭酒駕撞傷的郭姓教練，除關懷家屬心情外，也積極追蹤其在家醫療、補償金等資金申請，降低案家壓力。

更生人保護會此次也推薦了4位偉大的媽媽，吳姓更生人的母親陳怡秀，見兒子遭到毒品迫害，又投資失利賠了上千萬，甚至再次入獄。她選擇默默守護孩子給予鼓勵，最終支持孩子創立甕仔雞餐廳，更參與多項社會活動，回饋大眾。

另因觸犯槍砲案件的吳姓更生人，其母親凃秀謙在孩子出獄後，協助他開設餐飲店，待生意穩定後，每日更提供代用餐給需要的弱勢人士。

此外，獲得東里家風古厝支持的林彥伶總幹事長期投入更生保護工作，2015年起照顧超過80位更生人；最後是在花蓮主愛之家服務的「鮑師母」張麗英，在台灣投入戒毒工作長達40年，安置近3千名酒、藥癮性更生朋友。

法務部長蔡清祥表示，非常感謝犯罪被害人保護協會、更生保護會等單位協助，在母親節前夕來舉辦這樣溫馨感人的表揚大會。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

在花蓮主愛之家服務的「鮑師母」張麗英，在台灣投入戒毒工作長達40年，安置近3千名酒、藥癮性更生朋友。（記者吳昇儒攝）

長年照顧癱瘓兒子的陳雅美女士（左2）在孩子發生事故後，仍咬牙苦撐，還他重返校園。（記者吳昇儒攝）

東里家風古厝支持的林彥伶總幹事（中）長期投入更生保護工作，2015年起照顧超過80位更生人。（記者吳昇儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法