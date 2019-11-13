搬郁慕明救援無用 涉掏空蘋果西打母公司 孫幼英繼續關

大飲總經理孫幼英遭法院裁定收押。（資料照，記者陳慰慈攝）

2019-11-13 18:35:45

〔記者王定傳／新北報導〕生產知名飲料蘋果西打的大西洋飲料公司（大飲，1213）前總經理孫幼英，涉掏空8.8億元資產被收押，她的兒子為了「救母」籌了1千萬，還找新黨黨主席郁慕明當「人保」，出具1千萬書面保證，希望法院放人；新北地院則認為羈押原因仍存在，且郁慕明沒設籍在新北地院轄區，不符規定，予以駁回。

法界人士指出，這種「人保」方式，就是刑事訴訟法中所謂的「由轄區內殷實之人（指有相當財力及名望的人士）」出具保證書取代重金交保，若被告逃亡，這位「殷實之人」就要繳納保證書上約定的保金。

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新北地院：郁慕明沒設籍在轄區不符規定

檢方調查，孫幼英與大飲公司前財務經理鍾素娥涉嫌以買賣土地及借款方式掏空公司，孫幼英還被查出以假發票交易方式侵占公司款項，導致大飲公司受損8.8億元。

今年8月間，檢方依違反證券交易法等罪嫌起訴2人，移審時，法院同意孫幼英拿出2千萬就可交保，但因她籌不出錢來，因覓保無著而繼續羈押。

孫幼英之子為了「救母」，籌了1千萬現金，但還是不夠，他因此找上郁慕明當「人保」，以郁慕明是有聲望、地位的人，且願提出1千萬書面保證，希望法院放人。

但合議庭認為，孫幼英犯罪嫌疑重大，所犯又是重罪，且她案發前是股票上市公司的常務董事及總經理，具相當資力及社會經濟地位，在美國也有相當綿密的人際網絡關係，可能逃亡海外，羈押原因仍存在；至於人保部分，因郁慕明未設籍新北地院轄區，不符規定，予以駁回。

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