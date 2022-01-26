吃早餐亮「辣椒槍」 男子被逮稱：鄰桌刺青男盯著我吃肉粽

警方查扣到方男使用的辣椒槍。（民眾提供）

2022/01/26 06:21

〔記者王捷／台南報導〕警方獲報有嫌犯吃早餐吃到一半，就大辣辣的掏出手槍擺桌上，認為方姓男子實在太囂張，立刻組成專案小組調查，最後終於逮到方姓嫌犯，但他落網後向警方稱，他沒說半句恐嚇的話，亮出「辣椒槍」只是為了防身，因為對方身上一堆刺青，還盯著他吃肉粽，只是想告訴對方自己也不好惹，警方今天指出，雖然方男辯稱是要防身，但此舉動是消極的恐嚇行為，訊後將他依法移送。

方姓男子上星期跟朋友喝到凌晨，續攤到知名的肉粽店吃早餐，席間可能說話大聲了點，引起鄰桌注意，這時方男發現鄰桌的刺青男，緊緊盯著他，他認為對方似乎想找麻煩，所以就回到自己車上，拿了平時防身用的辣椒槍，刻意擺在桌上明顯處，回瞪刺青男，刺青男以為是真槍，默默離開現場，方男見狀像是獲勝一樣，朝著刺青男的車子又比畫一下，但他不曉得對方隨後就到警所提告「遭人亮槍恐嚇」。

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警方得知吃個早餐也能亮槍，方男的行為實在太囂張，影響民眾對治安的印象，馬上展開調查，但肉粽店被警方問到當天是不是有糾紛？店家滿頭問號表示沒有印象，因此警方只能調閱監視器還原真相，但是被害人卻把方男的車牌英文字看錯了，把B看成D，又把M看成N警方調閱車牌辨識系統後，跟著不對的線索繞了一大圈，但警方沒有放棄，調閱車牌是否有參與犯案紀錄，結果白忙一場。

後來，警方分析店家提供的監視器以及店家周圍路口的監視器，才鎖定了方男開的車，立刻報請檢方核發拘票逮人，歷經11小時終於把方男逮捕，方男落網後交出「那把槍」，警方這時一看發現是辣椒槍，但經過監視器比對，的確是方男亮出的「槍枝」，他向警方喊冤，鄰桌刺青男一直盯著他吃肉粽，為了讓對方會對他畏懼，所以才會亮槍。

警方認為，方男的辣椒槍遠看起來的確像真槍，即使方男沒說任何話、拿著槍對著人比劃，但內心有想讓對方畏懼的犯意，這構成消極的恐嚇行為，且被害人也感受遭到恐嚇的感受，所以全案在訊後依恐嚇罪移送。

方姓男子（右一）不爽鄰桌刺青盯著他吃肉粽，亮出辣椒槍擺在桌上，被誤認是真槍。（民眾提供）

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