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    護鈔5.5億重500多公斤 員警當了一回「五億探長」

    員警荷槍實彈戒備護鈔。（警方提供）

    員警荷槍實彈戒備護鈔。（警方提供）

    2022/01/24 14:17

    〔記者許國楨／台中報導〕因應民眾迎新年換新鈔，台銀準備大量新鈔並移撥到各分行供換領，台中市第五分局上週就接獲一起護鈔任務，由於護鈔金額高達5.5億，警方全程荷槍實彈戒護，最後安全抵達目的地才鬆了一口氣，事後護鈔員警說，這輩子沒看過這麼多現金，同仁則玩笑說，「五億探長」名不虛傳，令人莞爾。

    過年到了，為了迎接新年來臨，許多民眾都會到銀行換新鈔，希望新的一年開始會有新氣象，為此台銀因應農曆年節，上週準備了新台幣5.5億要移撥到北屯區水湳分行供民眾換領，但因金額龐大，請轄區第五分局四平派出所協助護鈔。

    當天巡佐潘亦倫、警員涂仁勇等員接獲護鈔任務，自台銀台中分行出發前往水湳分行，沿路約30分鐘車程，鉅額的現鈔動用了2輛防彈運鈔車，以及近10位台銀員工，超過50箱的現鈔陸續放在棧板上還使用堆高機，讓一夥人忙進忙出，搬運了約7、8趟，才終於搬運完畢。

    期間員警神經緊繃一路戒備，荷槍實彈保護鉅額現金的車輛，隨時提防著有任何危機的發生，最後安全抵達目的地，才鬆了一口氣，第五分局長林沐弘呼籲，過年期間民眾如有提領大筆現金需求，可以申請公權力護鈔，隨時撥打110專線，請警方協助護鈔至指定地點，降低風險。

    至於新台幣5.5億元是何概念？有銀行行員說，100萬千元大鈔重量是1公斤、高度有10公分，換算5.5億元的千元鈔，總重達500多公斤，堆疊起來達50多公尺，約是10多層樓的高度，無怪乎讓護鈔員警事後直說，這輩子還沒看過這麼多現金，真是難得的經驗。

    員警荷槍實彈戒備護鈔。（警方提供）

    員警荷槍實彈戒備護鈔。（警方提供）

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