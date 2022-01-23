逆轉！指侵女公關下體一審無罪 色男客二審GG了

台南高分院依強制性交罪改判柳男三年六月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/01/23 20:08

〔記者王俊忠／台南報導〕柳姓男子與友人到台南1家KTV唱歌喝酒，1名女公關陪酒喝到不勝酒力、倒在柳男身後沙發空隙，後來尚有意識的女公關察覺下體遭手指插入，發現是柳男所為、氣得放聲大哭，女方不甘受辱驗傷提告。柳男堅決否認犯行，一審依犯行無法證明、判柳男無罪；但台南高分院根據受害女與其他女同事供述等事證、改認定有罪，判柳男3年6月徒刑。

二審判決指出，2019年4月23日凌晨1點許，柳男到台南市這家KTV包廂內唱歌喝酒，女公關坐柳男的檯及陪酒，因女方喝到不勝酒力、倒臥在柳男身後的沙發空隙處，柳男見女公關不醒人事、趁機撩起女方短裙、撥開內褲後，以手指插入女方下體。

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當時女公關尚有意識，她感到下體疼痛、即用手推擋表示拒絕，柳男竟不顧女方抗拒，持續用手指插入女方的下體。由於受到如此大的屈辱，女公關氣得當場放聲大哭，店內副總、幹部見狀、即將她扶到公司休息室，女公關才告知副總、同事說遭到柳男「指侵」。

案發後，女公關不甘受辱，於24日凌晨到醫院驗傷、報警查辦這名色男客。

柳男供稱有在廁所請女方為他口交，給女公關1萬元報酬；但女公關否認有幫男方口交、說是柳男覺得她服務不錯，才給她1萬元，並說日後會再來捧場。但案子發生後，女公關請公司把1萬元退給柳男並說日後不必再來捧場，二審法官認為女方並非有恩怨或謀財因素來誣陷男方。

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