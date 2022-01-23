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    連續謊報2假名躲警 通緝男：想在家過年

    羅姓男子因案遭通緝，躲在友人家中，仍遭桃園警方查獲。（記者陳恩惠翻攝）

    羅姓男子因案遭通緝，躲在友人家中，仍遭桃園警方查獲。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/01/23 18:39

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕41歲羅姓男子因案遭判刑確定但未按時入獄服刑，遭桃園地檢署發佈通緝在案，為了躲避警方追緝，一直借住友人家中，桃市警桃園分局龍安派出所員警得知循線追查，昨天下午掌握羅嫌行蹤，趁他外出工作時，在工廠門口將他攔下，羅連續謊稱「林大俊」、「林世豪」仍遭識破，只好坦承「我想在家過完年再去啦！」警訊後，依違反銀行法通緝移往桃園地檢署歸案。

    桃園警方表示，羅姓男子因涉及洗錢，遭檢警依違反銀行法起訴，案經桃園地院法官審理，去年下旬將羅男判刑5年確定，但羅男並未按時報到入獄服刑，本月11日遭桃園地方檢察署發布通緝，由於羅男長居桃園區，各分局或派出所人員無不前往尋訪，卻因羅男躲到蘆竹友人家長住，讓警方多次撲空、無功而返。

    警方表示，龍安員警近日得知羅遭通緝一事，且根據線報，出入在蘆竹區南工路一帶，仔細埋伏尾隨，直到確認後，昨天中午趁羅嫌外出到工廠上班之際，為避免遭他騎車衝撞或逃逸，員警等他上工打卡並專心於工作的時機，以優勢警力將他圍住，並請他配合盤查。

    羅男一見警察圍上前，神情相當緊張反覆詢問「有事嗎？」員警詢問姓名時，他先自稱姓林，叫「林大俊」卻報不出身分證字號，當員警再次請他說出真的姓名時，他又胡謅了「林世豪」仍說不出來證號，最後他發現員警其實已經掌握他的真實身分，發現已經瞞不住了，只好承認謊報姓名，企圖蒙混過關，然後說了句「我想在家過完年再去啦！」，由於他是通緝犯，警方當場將他逮捕，全案依法解送桃園地檢署歸案。

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