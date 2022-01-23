地震後藥妝店洗衣精外流害顧客跌倒 副理判2月

新北地院。（資料照）

2022/01/23 14:05

〔記者王定傳／新北報導〕2019年8月8日上午5時28分許，台灣發生芮氏規模6.0有感地震，新北市震度為4級，地震結束後，新北市中和區某知名連鎖藥妝店內走道，有洗衣精破裂液體流出情形，一名李姓顧客因踩到液體摔到骨折氣憤提告；新北地院法官認為，藥妝店吳姓女副理未採取有效防免措施，依過失傷害罪判刑2月，可上訴。

判決書指出，吳女的工作職掌內容為協助店經理即店長進行業績、客服、人力資源、庫存、保安等事項，亦包括維護場地安全，店長不在時，由吳女全權負責。

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2019年8月8日地震結束後、約上午9時許，吳女與早班工讀生到店後發現2樓走道有物品掉落、洗衣精破裂液體流出情形，卻未採取有效防免措施，即於當日10時許開店營業，李姓顧客上門購物，因踩到地面的洗衣精液體而滑倒，受有右側性髕骨閉鎖性骨折、右側腓神經病變等傷害。

吳女辯稱：「事故當日抵達門市後，即持續整理因地震掉落商品，包括將破裂的洗衣精立起，並以其他商品圍在洗衣精四周，以防止消費者靠近，已盡力防免事故發生」。

法官審理認為，區主管得知後有指示吳女須先把商品整理好，且如果開店時掉落商品還沒整理好，要把商品擋住，不讓客人經過，以避免危害到店顧客安全，可見吳女確有違反主管指示及相關標準作業流程。

法官並認為，吳女將破裂的洗衣精立起，並以其他商品圍在洗衣精四周，無法達到警示該走道有濕滑之效果，且若開店前不及整理，大可選擇僅開放一樓的營業場所，抑或在客戶進入案發地點的路口明顯處，標示類示「物品破裂」字樣警語，吳女未採取任何積極有效的防免措施，有過失，考量她犯後否認犯行，因和解金額未能達共識無法達成調解，判刑2月。

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