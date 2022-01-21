沈鳳樑接廉政署副署長 林炤宏任北市政風處長

台北市政府政風處長沈鳳樑將接廉政署副署長。（記者吳政峰翻攝）

2022/01/21 13:01

〔記者吳政峰／台北報導〕廉政署副署長陳榮周日前屆齡退休，遺缺預定由台北市政風處處長沈鳳樑接棒，而沈鳳樑的位子將由司法院政風處副處長林炤宏接任。此外，尚有多名政風高階主管異動，預計近日履新，擇日舉辦交接宣誓典禮。

陳榮周16日退休，所留下來的懸缺確定由沈鳳樑接任。沈鳳樑現為簡任十三職等，在政風界資歷豐富，近期經手過好心肝診所的疫苗事件、民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑的替代役爭議、台北市警局的松山之亂等案，風評不差，調升掌管全國政風人員的廉政署副署長一職，符合其資歷與經歷。

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而接任沈鳳樑的林炤宏，在司法院政風處服務期間，曾與政風處長沈明倫聯手調查佳和集團負責人翁茂鍾與法官的不當交往案，表現不俗，獲得拔擢出任要職。

林炤宏出身調查局，後轉任地檢署的檢察事務官，再跳到廉政署擔任北調組副組長，屬於辦案出身的外勤人員。而後轉戰政風體系，先後出任關務署政風室主任、台北市政府政風處副處長、司法院政風處副處長，因調查翁茂鍾案有功，雖然政風資歷不深，但工作能力獲肯定，年紀輕輕就出任簡任十三職等的北市政風處長。

本次除了陳榮周，尚有行政院政風處長、交通部政風處長、桃園市政府政風處長等三人退休，均為簡任十三職等缺，故整個政風一級暨中階主管將一波調動，近日履新，但受限於武漢肺炎疫情未趨緩，交接宣誓典禮擇日再辦。

司法院政風處副處長林炤宏將接台北市政府政風處處長。（記者吳政峰翻攝）

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