台鐵局與太魯閣號26名罹難者家屬 向花蓮地院提民事訴訟

台鐵局與太魯閣號事故26位罹難者家屬共同具名，本週向花蓮地院提民事訴訟。（資料照）

2022/01/20 10:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵去年發生0402太魯閣號出軌事故，導致49人罹難、213人受傷，台鐵局關懷小組執行秘書簡信立表示，經由26位罹難者家屬受讓財產、非財產（精神傷害等）請求權，本週一（17日）已與26位罹難者家屬共同具名，向花蓮地方法院提起民事訴訟，來不及參與這次訴訟的已和解、待和解罹難者家屬，後續台鐵局將陸續以追加原告方式，協助有意願提告的家屬，納入這件民事訴訟程序中。

台鐵局與26位罹難者家屬這次提告對象，是以李○祥、華○好、李○福、張○○財、黃○和、黃○利、郭○振、義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司等人與單位為被告。民事訴訟的求償金額，是以台鐵局支付的1580萬元補（賠）償金額作為基礎，並完全尊重家屬提出的個別請求金額及主張。

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簡信立表示，每位罹難者的個別家屬要提告，台鐵局律師團都會予以協助，面對面與家屬溝通，說明需要出具哪些資料等；每位家屬的求償金額都不盡相同，主要是考量罹難者身分背景、收入等。最終判決的金額，還是要看法官對於罹難者家屬所提資料而定，每位罹難者家屬金額應該會不同。

後續待法院判決確定後，就法院判決超過台鐵局已支付的補（賠）償金額部分，台鐵局將再給付差額予罹難者家屬。簡信立說，這次透過罹難者家屬債權轉讓方式，與罹難者家屬共同提告，最主要是要讓他們免於長期訴訟程序的壓力，並先支付相關補（賠）償金額給家屬，讓他們不避擔心被告脫產，相關補（賠）償金台鐵局都會向被告求償。

簡信立表示，台鐵局協助罹難者家屬提告，不代表台鐵局就沒有責任，後續法院判決出爐後，該台鐵局負責的部分，一定會承擔。

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