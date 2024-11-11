蘆洲警入道場談反詐經 提醒師兄姊點亮內心防詐智慧燈

新北市警蘆洲分局到慈濟蘆洲靜思堂，對三百餘名慈誠、委員志工、社區民眾傳達反詐騙概念，引發不少共鳴；圖為蘆洲分局長詹志文（演講者）分享詐騙案例。（記者吳仁捷翻攝）

2024/11/11 13:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局把握慈濟蘆洲靜思堂社區精進日，邀數百名慈誠、委員等志工、社區民眾同場上課機會，由分局長詹志文向多為中高齡對象宣導反詐騙，詹志文以最顯著的名人廣告、社群群組投資，呼籲在場大眾提高警覺，提醒師兄姊點亮心中防詐智慧燈，引發不少共鳴。

蘆洲靜思堂於日前舉辦社區精進日，慈濟師兄、師姐、志工邀來講師講習，交流分享清淨生活、攜手環保等感想，蘆洲警分局藉此機會，到靜思堂分享防詐心得，讓在場大眾了解現今詐騙手法，透過講述實際案例，使民眾知道詐騙危害性。

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蘆洲分局長詹志文到靜思堂向大眾宣導反詐意識，並透過實際案例講述網路投資詐騙、假交友詐騙，以目前最熱門的輝達NVIDIA執行長黃仁勳為例，詐騙集團假冒投資名人於社群網站投放大量廣告，吸引民眾注意，並營造成功獲利假象，使被害人投入更大量金額。

詹志文提醒，投資型詐騙讓被害人損失動輒百萬、千萬，造成被害人心理壓力及鉅額債務，讓完美家庭破碎，佛教常云「救人一命，勝造七級浮屠」，詹志文希望在場每位能將防詐觀念傳遞出去，讓自身、親友遠離詐騙，若發現友人遭詐騙跡象，更可伸手拉一把，避免金錢損失。

警方說，參加社區精進日師兄、師姊、志工們，任職百工百業，希望在個人防詐、識詐宣導中，讓更多人點亮心中防詐智慧燈傳承，為他人照亮眼前路，避免誤信詐騙訊息，全民打詐。

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新北市警蘆洲分局到慈濟蘆洲靜思堂，對三百餘名慈誠、委員志工、社區民眾傳達反詐騙概念，引發不少共鳴；圖為蘆洲分局長詹志文（演講者）分享詐騙案例。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警蘆洲分局到慈濟蘆洲靜思堂，對三百餘名慈誠、委員志工、社區民眾傳達反詐騙概念，引發不少共鳴；慈誠代表致贈蘆洲分局長詹志文（右）結緣品。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警蘆洲分局到慈濟蘆洲靜思堂，對三百餘名慈誠、委員志工、社區民眾傳達反詐騙概念，引發不少共鳴。（記者吳仁捷翻攝）

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