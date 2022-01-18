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    線上博弈網站偷改勝率、甚至不出金 A賭客逾百萬元

    警方現場清點查扣的現金。（記者姚岳宏翻攝）

    警方現場清點查扣的現金。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/01/18 15:17

    〔記者姚岳宏／台北報導〕多間跨境賭博網站，包括新濠、雲頂、皇冠娛樂線上博弈平台，在台透過英商美亞等3家公司協助營運及程式維護，卻涉嫌修改賭博賠率，甚至乾脆不出金，讓許多賭客拿不回錢，血本無歸，刑事警察局循線追查，本月前往北市內湖英商美亞等3家公司等公司搜索，逮捕42歲莊姓負責人等34人，詢後依詐欺、賭博及洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

    警方調查，這些藏身在台的科技公司，實際為專門負責線上博奕後端運維及博奕彩金管理，檢視該公司運維的博奕彩金管理系統，發現各類博奕遊戲頭獎（jackpot）中獎率僅0.2-1%，且附帶嚴苛之觸發條件，不單「十賭九輸」，甚至連百分之一之勝率都不到。

    警方發現，這些博奕平台還以各種理由，讓被害人下注後無法出金，初估被害人超過30餘人，詐騙金額超過百萬餘元。

    刑事局偵辦發現，英商美亞等3家公司，自2020年起，涉嫌替博奕平台商提供客服、技術開發、程式維護、人事行政及財務服務，並成立多處犯罪據點進行詐欺、賭博及洗錢工作，警方本月兵分多路前往北市內湖、大安、信義區、台中市西屯區等多處據點搜索，查扣968萬餘元，凍結帳戶668萬餘元、電腦主機、手機、伺服器及公司帳冊等證物，並拘提莊嫌共34人到案。

    警方提醒，年關將屆，民眾手頭資金充沛，博奕詐團不出金，海撈血汗錢，小賭不會怡情，大賭亦不會致富，沈迷賭博犯罪使人傾家盪產，甚至衍生許多其他犯罪，呼籲民眾發現不法賭博，請立即向警察機關檢舉。

    警方發現該公司修改賭博賠率，中獎機率甚至不到1％。（記者姚岳宏翻攝）

    警方發現該公司修改賭博賠率，中獎機率甚至不到1％。（記者姚岳宏翻攝）

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