幫老公買票又落選 國民黨台中議員黃仁之妻入獄

國民黨台中市平地原住民議員黃仁之妻王春梅，為丈夫買票判刑10月，已入獄執行。圖為黃仁服務處活動宣傳照。（記者張瑞楨翻攝自黃仁臉書）

2022/01/18 11:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨台中市平地原住民議員黃仁之妻王春梅，前年1月為參選立委的丈夫買票（未當選），把20萬元賄款，交給擔任國民黨都會區平地原住民總會長、新北市平地原住民議員忠仁‧達祿斯，他卻把錢私用花光光，為了向王春梅交差，捏造受賄選民名單，卻成了賄選證據，法院依預備交付賄賂罪，判處王春梅與忠仁‧達祿斯各徒刑10月、7月，王春梅已於日前入獄。

至於忠仁‧達祿斯部分，台中地檢署囑託新北地檢署執行，中央選委會並於去年底公告，忠仁．達祿斯涉行賄被判刑，依地制法解除新北市議員職務，中選會公告由蘇錦雄遞補，蘇錦雄已於本月4日就職。

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判決書指出，王春梅是現任中市平地原住民市議員黃仁之妻，2020年1月黃仁代表國民黨參選第十屆全國平地原住民選區的立委，忠仁‧達祿斯是新北市平地原住民議員，也是中國國民黨的都會區平地原住民總會長，是黃仁的新北競選總部負責人，王春梅見黃仁選情告急，遂與忠仁‧達祿斯和謀賄選，王春梅交付20萬元，委由忠仁‧達祿斯向熟識的18名（戶）選民買票。

王春梅卻沒料想到，忠仁‧達祿斯把20萬元挪為私用花光，他為了交差，竟把服務處內一份參與「新北市原住民傳統摔角活動計畫經費概算表」的名單與預估活動經費，修改並虛偽填寫買票金額，拍照傳給王春梅，王春梅讀取後，卻沒刪除檔案，被警方查扣成犯罪證據。

忠仁‧達祿斯偵訊時坦承犯行，台中地方法院審理時，他改口說，偵訊時調查員對他說「幹」，他很緊張又血糖降低，頭昏腦脹而亂講話，被查扣的名單，是電話拜票名單，王春梅則辯稱，她確實有給錢，卻是作為競選總部行政等費用支出，至於要忠仁．達祿斯刪除檔案，是她覺得太敏感，她絕對沒有要賄選，法官認為，兩人供詞不一，也與證人證詞與證物矛盾，不採信辯詞，王春梅判刑10月，忠仁‧達祿斯判刑7月，奪公權1年，20萬元沒收，檢方與兩名被告都上訴二審，台中高分院去年11月維持原判決，全案確定。

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