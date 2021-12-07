自由日日shoot》「為顏寬恒在立院公然施壓」 藍挨轟 私設刑堂打壓司法

立院司委會1206專案報告爭議

2021/12/07 05:30

〔記者謝君臨、林良昇、楊國文／台北報導〕立法院司法及法制委員會國民黨籍召委葉毓蘭，昨邀檢察總長江惠民等人，就選舉、公投政治偵辦爭議進行專題報告。對此，民進黨團批評議程安排違憲，介入檢調偵辦中的中二選區立委補選，強調立院不應私設刑堂、打壓司法，並提出散會動議；國民黨團反駁未針對個案。主席葉毓蘭中午時突然以「肚子痛」、「心痛」為由，兩度宣佈休息，結束這場爭議。

藍委葉毓蘭 邀中檢檢察長等立院報告

司委會邀請法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、廉政署長鄭銘謙、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、司法院秘書長林輝煌、中選會主委李進勇，及江惠民、高檢署檢察長邢泰釗、台中地檢署檢察長黃謀信列席，就「司法不可雙標，行政必須中立─選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告，並備質詢。其中，江惠民、邢泰釗、黃謀信請假獲准。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委劉世芳首先程序發言表示，第一次看到這種開會的標題，中二選區補選案、公投案即將舉行，檢警調正投入偵辦，此時找檢察首長來立院報告不妥，她建議應該散會。立委羅致政等人也附和劉世芳意見。

葉毓蘭不悅表示，多位檢察首長請假，她都照准，「沒有造成困擾啊！」國民黨團總召費鴻泰、立委吳斯懷等人都聲援葉，陳玉珍也以不點名方式，就中二選區立委補選引起爭議的「炒米粉」活動表示，台灣選舉中常見提供小吃、炒米粉等食物，只要將規定說清楚即可，民眾不必擔心。

藍綠為開會與否槓上 葉稱肚子痛休兵

眼見藍綠爭執不休，葉毓蘭突然拋出「休息」、「我肚子痛」，即離開司委會，劉世芳認為葉未做出裁示，追問「還要護航顏家嗎？」、「若肚子痛，送醫院啦」。近中午時開會，民進黨團總召柯建銘和費鴻泰等人仍對開會正當性起爭執，葉毓蘭改稱「我心痛」，又宣佈休息。

柯建銘痛斥違憲 介入中二補選賄選案

對於議程安排，柯建銘五日深夜發文痛批，「這絕對是違憲的行為，不要再來亂！」這一看就是為中二選區最近檢調查賄，國民黨參選人顏寬恒陣營操作。

民進黨團隨後舉行記者會，批評國民黨藉由行政不中立的專題報告偷渡很多議題；檢調現正偵辦中二選區賄選案，應還給司法乾淨程序。黃世杰說，全國那麼多檢察長不邀，就單邀台中，和爭議個案相關，非常有疑慮，且依據大法官釋字第四六一、五八五號解釋，依法獨立行使職權的檢察官，不應到國會報告、備詢。

立院司法及法制委員會召委葉毓蘭（右）昨邀請法務部長蔡清祥等人，就「選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告，民進黨團總召柯建銘（左）質疑正當性。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法