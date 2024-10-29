曾發生公車撞死伊拉克男子妻兒 台中這路口狂宣導......違規減6成2

台中市北區英才、學士路口7月1日啟用科技執法。（警方提供）

2024/10/29 12:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區英才、學士路口前年底發生重大車禍，一輛公車貿然左轉輾斃走斑馬線李姓女子、1歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發「行人地獄」話題，今年7月起該路口設置科技執法設備，警方各種管道洗腦宣導果然奏效，相較設置前的交通違規件數，已下降62％，事故數也比未設置前減少43%。

台中市第二分局5月中就開始針對即將啟用的英才路與學士路口科技執法，如火如荼展開宣導，除路口廣設警示牌，透過各項集會、場合、治安座談會等活動向鄰里長們細胞式擴散，同時製作梗圖、短片於臉書等社群媒體推播，讓里民「想不知道該路口有科技執法都困難」，警方也說：「宣導做得好，違規事故能減少，沒有業績也很好」。

請繼續往下閱讀...

而經統計，今年7月1日該路口啟用科技執法後，每月平均舉發170件交通違規，較啟動前偵測違規，每月約450件減少280件，降幅62％；另外交通事故7至9月共發生4件，較前3個月7件相比，更減少為3件，事故減少43%，取締、事故件數都遞減，大大降低意外事件發生。

二分局也分析該路口今年7至9月交通違規取締案件512件中，以機車騎士未依規定兩段式左轉219件最多、闖紅燈126件居次，研判該處鄰近中國醫藥大學，大學生可能疏忽交通違規，未來將進入校園列為重點宣導場所。

二分局強調，科技執法設備的目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，另提醒台中市現有41處路口科技執法，12月1日預計再啟用27處，北區有4處科技執法，相關宣導說明內容也會陸續上架第二分局臉書專頁供民眾觀賞、參考，提醒民眾勿心存僥倖而違規。

警方在路口廣設警示牌。（警方提供）

警方利用集會向鄰里長們宣導。（警方提供）

該路口設置科技執法設備後交通違規數、事故數明顯減少。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法