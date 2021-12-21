控顏寬恒送洗衣精涉賄 基進告發

基進組織部主任李雨蓁，質疑顏團隊贈送市價超過三十元洗衣精，昨到中檢按鈴告發。（記者許國楨攝）

2021/12/21 05:30

〔記者歐素美、許國楨／台中報導〕中二選區林靜儀競選團隊與台灣基進接獲民眾陳情，收到顏寬恒團隊贈送市價超過三十元的洗衣精，有違反選罷法疑慮，基進組織部主任李雨蓁昨會同律師陳冠琳到台中地檢署按鈴告發，宣示捍衛選舉公正性決心；顏寬恒則回應洗衣精成本僅十六、七元，呼籲民進黨側翼不要蹭流量、搶鏡頭。

顏：成本僅十六、七元 不要蹭流量

身兼林靜儀競選團隊執行總幹事的李雨蓁指出，上週開始陸續接到民眾陳情，表示收到鄰里長發送、印有顏寬恒肖像及競選號次的「冬瓜牌洗衣精」，發送區域包含大肚區及沙鹿區三鹿里等，其中三鹿里里長正是顏清標的弟弟顏清通。李表示，過去在陳柏惟罷免案期間，就有鄰里長挨家挨戶發放連署書的事件，如今改成發放洗衣精，希望檢調單位調查。

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「顏寬恒團隊選擇贈送洗衣精非常可笑，真正該洗淨的是顏家本身。」李雨蓁對顏團隊提出三點訴求：一、面對爭議不要玩兩面手法，在螢光幕前裝可憐說自己被抹黑，但在地方上卻敗壞選舉風氣；二、不要再威脅、恐嚇鄉親，利用這種蠅頭小利，想要影響民眾；三、顏寬恒團隊慣用的選舉手法已經遭到民眾唾棄，與其贈送洗衣精給民眾，不如請顏家好好洗滌自己的身心靈。

律師陳冠琳表示，如果顏寬恒有特殊的管道可以低於市價進貨，那就提出相關證明，讓檢調及民眾進行查證。

顏寬恒對此回應，這段期間支持者被對手潑髒水，抹黑、潑糞、潑尿，所以用清潔劑將身上這些污穢洗乾淨。顏強調，清潔劑成本僅十六、七元，呼籲民進黨的側翼不要蹭流量、搶鏡頭，並酸基進黨「謝謝他們啦，幫我們宣傳」，讓清潔劑供不應求，但選舉還是要回歸主題，不要做無謂的攻擊抹黑及造謠。

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