喪屍煙彈猖獗氾濫 立委籲「依托咪酯」列二級毒品

民進黨立委李坤城（左起）、吳琪銘、陳秀寶舉行「『喪屍煙彈』事件頻傳，政府管制升級！依托咪酯列管二級毒品，全面防止毒害肆虐！」記者會。正常國家教育基金會副執行長張銘祐（右1）。（記者陳逸寬攝）

2024/10/29 12:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「依托咪酯」（Etomidate）濫用問題頻傳，有不肖業者添加到電子煙中，俗稱喪屍煙彈，近期發生多起毒駕案件，造成員警傷亡。民進黨立委吳琪銘等人今日召開記者會，呼籲法務部將「依托咪酯」列管為二級毒品，全面防止毒害肆虐台灣。

正常國家文化基金會副執行長張銘祐表示，加入「依托咪酯」的電子煙在民間竄流，很多年輕人在抽喪屍煙彈，因有添加麻醉劑，對人體、精神造成很大危害，今年土城警分局清水派出所所長被毒駕撞死，政府應將「依托咪酯」列為二級毒品。

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吳琪銘指出，去年9月喪失煙彈就已出現，今年6月「依托咪酯」列為三級毒品，10月才正式上路，有4個月的空窗期。目前管制層級不夠，土城分局劉姓所長及三重警員非常優秀，卻因毒駕事件殉職，須重視新興毒品危害問題。

吳琪銘強調，若只列為三級毒品，無法真正遏止，應該將「依托咪酯」列為二級毒品，才能遏阻毒品氾濫的問題。衛福部國建署與各縣市稽查50萬件僅開罰1247件，成案率低，相關單位應加強稽查電子煙違法行為，減少喪失煙毒的傳播管道。

民進黨立委李坤城表示，台灣有8萬名青少年置身於電子煙危害中，像喪失煙彈這類新興毒品，以電子煙為載體，看似抽煙，實際是在吸毒，應該要遏止電子菸的濫用。

他強調，「依托咪酯」雖然列為三級毒品，但提升為二級毒品才能有效防範，目前網路販售電子煙非常氾濫，主管機關可研議將電子煙由行政罰改為刑事罰，並針對網路平台販售電子煙全面開罰。

民進黨立委陳秀寶指出，喪失煙彈進入校園流竄的情況令人憂心，教育部應橫向聯合社政、警政及衛生系統，加強毒品防範。反毒教育應與時俱進，不能只有單向宣導，可參考各國反毒教育，高度互動的反毒教學會更有效。

對此，與會的法務部檢察司專門委員紀致光回應，今年3月的毒品審議委員會有對「依托咪酯」提出預警，當時屬於國內合法使用藥物，直到5月食藥署以管制藥品管制後，6月就召開毒審會將其列為三級毒品，再報到行政院公告。「依托咪酯」確實有濫用現象，已列入青春專案、安居專案查緝，司法單位會加強查緝及溯源。

紀致光表示，「依托咪酯」危害情況嚴重，法務部已發函各單位要求提供資料，因毒審會6月才開會列為三級毒品，現在若要列為二級毒品，需要有更多新的資料，要看毒品成隱性、濫用性及對社會危害性等，再讓毒審委員判斷，考慮是否升為二級，目前預計11月中旬會提到毒品審議委員會檢討，若通過的話，將盡快完成法制程序。

國健署副署長賈淑麗說，菸害防制法去年修正施行後，全面禁止包含電子煙在內的各式類菸品，目前只要境內網路有電子煙販售，就會要求全面下架。行政罰與刑事罰部分會帶回去研議，行政罰裁處是刑事罰較快，未來會加速裁罰。

民進黨立委吳琪銘等人今日召開記者會，呼籲法務部將「依托咪酯」列管為二級毒品，全面防止毒害肆虐台灣。 （記者陳鈺馥攝）

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