竹縣新增7處、3種科技設備 執行交通取締維安

「違規停車自動執法」設在新竹高鐵站4號出口前的引道。（圖由竹縣警局提供）

2022/01/18 10:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府警察局在全縣易肇事路口跟重點違規路段建置科技執法設備，包含2處「路口多功能科技執法」、1處「違規停車自動執法」以及4處「數位式雷達測速照相設備」，農曆年前全面宣導，預計3月1日全面啟用。

「路口多功能科技執法」分設在竹北市光明6路與縣政2路口、文興路跟自強南路口這2個重要幹道交會處也是全縣的易肇事路口之一。這項設備可同時取締路口未淨空的車流、不依標誌標線行駛、以及闖紅燈等的違規行為。

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至於「違規停車自動執法」則設在新竹高鐵站4號出口前的引道，利用AI攝影機，全天候自動偵測違停車輛、上客以及攬客等行為，透過智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發，還請民眾到高鐵新竹站搭車、接送旅客時善用「高鐵停車場30分鐘內免費停車」的機制，遵守車輛分流規定，以維護行車順暢和安全。

另新增4處「數位式雷達測速照相設備」，分別建置在竹北文興路與自強南路路口、省道台61線位於竹北協榮加油站前北上車道處 、省道台1線的新竹工業區大門口、台3線89.6公里處的峨眉段。這4個路段主要是常見超速引發車禍事故，希望以此讓用路人減速慢行。

縣警局表示，前述科技執法設備已經在去年底建置完成，今年農曆年前進行宣導，預定於3月1日啟用。

「違規停車自動執法」設在新竹高鐵站4號出口前的引道。（圖由竹縣警局提供）

「路口多功能科技執法」分設在竹北市光明6路與縣政2路口、文興路跟自強南路口這2個重要幹道交會處。（圖由竹縣警局提供）

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