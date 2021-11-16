外出攀岩卻一夜未歸 妻急尋丈夫只找回一具冰冷遺體

救護車將鄭男送到澳底保健站時已經身亡。（記者吳昇儒翻攝）

2021/11/16 10:24

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名鄭姓男子酷愛戶外運動，昨日上午8時許向妻子表示自己要去攀岩、跳水後，隨即騎乘機車離家。未料，鄭妻等候一夜，丈夫卻未返家，擔心他發生意外，趕緊拜託警方協助尋人。警方最後在龍洞灣岬三支磯釣場礁岩發現一具全身多處骨折的大體，經鄭妻確認後，為自己的丈夫，死亡原因則待釐清。

汐止警分局今日凌晨接獲通報後，依鄭男發出的IG訊息照片，推測他在東北角一帶，即刻轉請瑞芳警分局協尋，最終在和美國小附近發現鄭男的機車，但卻不見其身影；擔心發生意外，即刻聯繫岸巡、消防人員共同協助尋找鄭男蹤影。

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搜救人員於上午6時許，在龍洞灣岬三支磯釣場礁岩發現一名男性，已無生命跡象，初步查看身上有多處骨折，推測是從高處墜落撞擊所造成，懷疑是失聯的鄭男，馬上將人搬運到救護車上，送往澳底保健站，但抵達時已確認身亡。

鄭妻接獲通知，即刻趕赴現場，經確認後證實，死者就是自己的丈夫，當場痛哭失聲。警方則報請檢察官，前往現場相驗，釐清死因，是否為輕生或是意外。

據悉，年僅20多歲的鄭男平日喜歡戶外運動，近期熱愛徒手攀岩，離家之後2小時，還曾在IG發動態，在家中也未曾透露過輕生念頭。

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