高市酒駕男撞死夫妻 警取締酒駕專案暫無期限2天抓75件

高市發生酒駕造成夫妻雙亡，警取締酒駕專案暫無期限2天取締75件。（記者黃良傑攝）

2021/11/14 17:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市大寮區13日凌晨發生汽車撞機車的2死重大車禍，20歲黃姓男子涉嫌無照酒駕和借來的轎車闖紅燈，高速追撞機車，造成2死悲劇，警方取締酒駕專案也因此暫沒有期限，12、13日取締酒駕共75件，警方酒駕取締行動不停，並提醒用路人切勿心存僥倖。

警方表示，酒後駕車害人害己，日前大寮地區更發生酒駕車禍事故，造成2人死亡，警方對於酒駕造成的交通事故，將全力追查飲酒地點，針對易生危害處所周邊道路加強防制，並向營業商家等有提供飲酒之營業場所（如KTV、複合式釣蝦場餐廳KTV飲酒店等）加強宣導，呼籲商家規勸客人勿酒後駕車，並協助提供代叫計程車、代駕等服務，如有不聽勸阻者立即通報警方到場協助處理，共同維護用路安全。

請繼續往下閱讀...

高市交通大隊指出，鑑於疫情趨緩，餐廳開放內用，民眾聚餐飲酒機會增加，易發生酒後駕車情形，警方針對易肇事地點、時段、路段加強執行取締酒後駕車專案勤務杜絕酒駕，警方除設置路檢點攔檢外，更搭配機動巡邏警網，針對可疑車輛加強攔查，統計11月12日酒駕大執法專案首日，共取締移送計36件，13日共取締39件酒駕違規。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法