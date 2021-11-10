天冷進補千萬別酒駕！ 埔里分局半小時抓4件酒駕創紀錄

疫情趨緩與天氣轉涼，民眾外出聚餐飲酒與冬令進補機會增加，埔里分局特別加強取締酒駕行為。（埔里分局提供）

2021/11/10 19:46

〔記者佟振國／南投報導〕近來疫情趨緩，加上天氣轉冷，民眾聚餐飲酒及冬令進補機會增加，為防範酒駕肇事，南投縣埔里警分局特別加強取締酒駕，11月1日至9日就高達22件，曾有一個晚上就攔查取締6件酒駕，甚至30分鐘內就取締4件，創下近幾年的取締酒駕紀錄。

今年5月中旬本土疫情爆發，許多餐飲店家不開放內用，只能外帶，加上民眾在家防疫，減少外出，埔里分局轄內的交通事故、酒駕案件均大幅減少，但近來疫情趨緩，許多餐廳已開放內用，加上天氣轉冷，民眾聚餐飲酒、冬令進補的機會增加，警方特別針對清晨宿醉、午宴及晚宴飲酒等不同時段規劃取締酒駕勤務。

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埔里分局表示，6日晚間的取締酒駕勤務，計有6件6人，其中4件竟集中在短短半個小時內，創下近幾年取締酒駕時間最短、件數最多的紀錄，至於11月1日至9日就取締高達22件。

警方指出，汽機車駕駛人經測試檢定後，酒精濃度超過規定標準，依違反道路交通管理處罰條例最高處9萬元罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣駕照，酒測值超過0.25將依公共危險罪送辦，民眾千萬別心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

埔里分局11月6日晚間共取締6件酒駕，其中4件竟集中在短短30分鐘內，創近幾年的取締酒駕紀錄。（埔里分局提供）

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