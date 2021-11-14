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    酒駕男撞死出遊夫妻 高市府亡羊補牢處罰釣蝦場KTV缺失

    酒駕男撞死出遊夫妻，高市府亡羊補牢，聯合稽查釣蝦場KTV，才發現多項缺失。（讀者提供）

    酒駕男撞死出遊夫妻，高市府亡羊補牢，聯合稽查釣蝦場KTV，才發現多項缺失。（讀者提供）

    2021/11/14 10:28

    〔記者洪定宏／高雄報導〕20歲黃姓男子昨天清晨酒後開車，撞死騎機車出遊的陳姓夫婦，高市府昨晚亡羊補牢，針對黃男喝酒的複合式釣蝦場KTV聯合稽查，赫見6項缺失，已開單要求改善並處罰。

    警方表示，黃男與17歲張姓少年跟其他朋友共6人，先在林園區文化街某複合式釣蝦場KTV喝酒，然後黃男無照駕駛汽車，載張姓少年返回鳥松區租屋處，昨天清晨約5點10分，行經大寮區時，撞死騎機車出遊的陳姓夫婦。

    為遏止酒駕肇事再次發生，高市府由警察局長黃明昭帶隊，率工務局、消防局、衛生局及經發局，針對黃男喝酒的複合式釣蝦場KTV進行聯合稽查，此時才發現多項缺失，包括兼職的劉姓清潔工未施打疫苗、店家沒有防疫自我檢查表、新增隔間沒有申請室內裝修、東側原辦公室改為12間KTV包廂、破壞原辦公室與電子遊藝場防火區、現有建築物部分涉及違建，市府要求改善並裁罰。

    警方提醒所有視聽娛樂場所，如果未善盡責任，提醒消費者勿酒駕，並提供代叫計程車服務，任由酒駕憾事發生，將列為重點酒駕防制處所，在周邊道路部署警網加強攔查、路檢。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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