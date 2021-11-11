酒駕代價大！志願役遭核退還要賠軍方8萬多元

林姓志願役酒駕遭核定退伍，並遭軍方求償8萬多元，雖他不服提告，仍遭北院判決敗訴，需如數給付。（資料照）

2021/11/11 18:06

〔記者溫于德／台北報導〕林姓志願役服役期間酒駕，雖獲檢方不起訴，但被軍方記2大過並核定退伍，另因他服役未滿志願役最少年限4年，遭軍方求償8萬多元，林父也應負起連帶責任。林男辯稱因公受傷，導致右眼失明無法工作，反遭軍方刁難，但未獲台北地院採信，判他應如數給付；可上訴。

判決指，林男原為陸軍第2210梯在訓新兵，於新兵訓練期間報名轉服志願役士兵，自2016年3月7日起生效，依規定他服役年限最少4年，且由父親擔任連帶保證人，但他酒駕後遭軍方核定「考績丙上」不適服役，自2017年4月1日生效。

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軍方另因林男服役未達最低年限，通知他應於3個月繳清賠款8萬2924元，豈料，他並未繳納，且經催繳仍拒絕理會，軍方因此對林姓父子提告求償。

軍方主張，林男於2016年9月6日晚間在北市某KTV飲酒，隔天早上騎車上班途中發生車禍，經警方酒測濃度為0.13毫克而遭送辦，最後雖獲檢方不起訴，但林男酒駕仍有行政違失。

但林男自認於上班途中不慎發生車禍，酒駕部分已獲檢方不起訴，連長卻在醫院執意要他簽名退伍，且車禍導致他右眼失明，軍方卻持續刁難他，還記他2支大過變成不適任，同時要他賠錢，「如果我錯了，為何軍方還要賠償意外險？」林姓父子拒賠。

北院認為，林男若不服「考績丙上」處分，當時就應提起行政救濟程序，卻未提出，因此拒絕採信他的說法，判林姓父子應如數給付軍方8萬2924元。

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