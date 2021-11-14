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    無照還酒駕 撞死雙載夫妻

    肇禍轎車車頭損毀。（讀者提供）

    肇禍轎車車頭損毀。（讀者提供）

    2021/11/14 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區昨天凌晨發生汽車撞機車的二死重大車禍，廿歲黃姓男子涉嫌酒後無照駕駛借來的凌治轎車闖紅燈，高速撞上騎機車雙載的陳姓夫妻，二車均竄出火光，夫妻送醫不治，肇事的黃男也受傷住院，酒測值每公升○．四一毫克，警方朝公共危險、過失致死罪嫌方向偵辦。

    機車挨撞冒火 夫妻噴飛相距達20公尺

    警方初步調查，黃男涉嫌酒後開車搭載十七歲張姓友人，準備返回鳥松區住處，行經大寮區光明路、翁園路口時，與五十三歲陳男、五十四歲黃婦的機車發生車禍，機車挨撞後冒出火光，滑行到對向車道，汽車也往前衝了數十公尺才停下來。

    20歲肇禍男子受傷送醫 意識不清

    警、消獲報趕抵，發覺夫妻被撞後雙雙噴飛、躺臥地上，兩人相距達一、二十公尺，安全帽均脫落，機車還被撞到對向車道，汽機車零件散落一地，可見撞擊力道強大；夫妻倆身體多處嚴重撕裂傷、骨折，當下已無生命跡象，送醫急救後仍不治。

    黃姓駕駛受傷意識不清，送醫發覺頸椎受傷，院方評估須住院三至五天，昨天尚未做筆錄；黃男的同車張姓友人輕微擦傷，未送醫。

    與死者一同騎車出遊的友人，事故後曾試圖搶救，看到好友殞命相當難過，表示死者陳姓夫婦在大寮區經營寵物店，經常騎機車四處旅遊，事故時大家正騎機車計劃去杉林溪遊玩。

    警方初步調查，黃男與張姓少年事發前在林園區一家複合式釣蝦場，與四名友人飲酒；事發路口設有紅綠燈，警方調閱檢視路口監視器畫面，初判黃男駕車從光明路闖紅燈，撞上行駛在翁園路的機車，確切車禍情況進一步調查中。

    雙亡夫妻騎乘的機車嚴重毀損。（讀者提供）

    雙亡夫妻騎乘的機車嚴重毀損。（讀者提供）

    酒駕肇禍造成兩死，現場汽機車零件散落一地。（讀者提供）

    酒駕肇禍造成兩死，現場汽機車零件散落一地。（讀者提供）

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