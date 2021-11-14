抓未戴口罩未罰計千支嘉獎？ 北市警：均已裁罰、獎勵激勵士氣

台北市議員王浩（右）質疑，北市警局取締未戴口罩開罰件數與員警獲嘉獎比例失衡；台北市長柯文哲（左）也認為應以「有罰錢的才算嘉獎」。（記者鄭名翔翻攝）

2021/11/14 16:35

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市於5月進入防疫三級警戒，警方配合防疫規定積極取締未戴口罩違規者；但台北市議員王浩質疑，三級警戒的近3個月期間北市警共取締2026件違規，經移送衛生局實際開罰卻僅4件，然而竟有365名基層警員可因此獲記1076支嘉獎，失衡比例令王浩痛批警方成為「穿著制服的詐騙集團」，要求應待衛生局裁罰後再行獎勵。

對此，台北市長柯文哲於議會市政總質詢答詢時也表認同，認為相關獎懲制度應修改為「有罰錢的才算嘉獎」；北市警局則說明，北市府於5月26日公告委任各目的事業主管機關或警局執行與裁罰，警方自5月至8月共取締2054件違反防疫措施，其中2026件為未戴口罩，均依照市府委任公告以警察局名義完成裁罰。

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北市警局解釋，考量第一線執勤員警面臨的風險及執行防疫的辛勞，除提供防護裝備外，也訂定獎勵規定以激勵士氣，將持續遵守市府防疫政策滾動式調整防疫勤務，對員警取締作為進行實質審查，並副本送交衛生局。

王浩表示，5月爆發嚴重本土疫情後須強制佩戴口罩，全民均支持警方執法落實防疫，但從數據顯示卻發現獎懲考核毫無紀律；三級警戒期間北市警局共開出2026張違規未配戴口罩罰單，其中近9成為警方巡邏時查獲，質詢柯文哲警察局是否可依此開罰？

柯文哲回應「可以」，立刻遭王浩打臉「胡說八道」，因依據傳染病防治法規定，警方開出罰單後仍須移交衛生局裁罰，但總計警方的2026件未戴口罩罰單中，移交給衛生局後竟僅開罰4張，落差比例極大，痛批警方成為「穿著制服的詐騙集團」。

王浩表示，三級警戒期間員警取締2件未戴口罩就可獲一支嘉獎，合計此3個月期間北市共有365名基層員警獲得1076支嘉獎，例如北投警分局就有30人獲獎、共150支獎勵數，平均每人可獲高達5支嘉獎，甚至萬華警分局大理街派出所2人共拿25支嘉獎，「都快記大功了！」

王浩轟，從此事看出北市府團隊毫無紀律，柯文哲宣稱的SOP「都是屁」，徒有政治理想卻無紀律與文化，單靠罵首長來統御治理，使得自己政治生命跛腳。柯也認同，相關獎懲制度應檢討修改為「有罰錢的才算嘉獎」。

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