為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    抓未戴口罩未罰計千支嘉獎？ 北市警：均已裁罰、獎勵激勵士氣

    台北市議員王浩（右）質疑，北市警局取締未戴口罩開罰件數與員警獲嘉獎比例失衡；台北市長柯文哲（左）也認為應以「有罰錢的才算嘉獎」。（記者鄭名翔翻攝）

    台北市議員王浩（右）質疑，北市警局取締未戴口罩開罰件數與員警獲嘉獎比例失衡；台北市長柯文哲（左）也認為應以「有罰錢的才算嘉獎」。（記者鄭名翔翻攝）

    2021/11/14 16:35

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市於5月進入防疫三級警戒，警方配合防疫規定積極取締未戴口罩違規者；但台北市議員王浩質疑，三級警戒的近3個月期間北市警共取締2026件違規，經移送衛生局實際開罰卻僅4件，然而竟有365名基層警員可因此獲記1076支嘉獎，失衡比例令王浩痛批警方成為「穿著制服的詐騙集團」，要求應待衛生局裁罰後再行獎勵。

    對此，台北市長柯文哲於議會市政總質詢答詢時也表認同，認為相關獎懲制度應修改為「有罰錢的才算嘉獎」；北市警局則說明，北市府於5月26日公告委任各目的事業主管機關或警局執行與裁罰，警方自5月至8月共取締2054件違反防疫措施，其中2026件為未戴口罩，均依照市府委任公告以警察局名義完成裁罰。

    北市警局解釋，考量第一線執勤員警面臨的風險及執行防疫的辛勞，除提供防護裝備外，也訂定獎勵規定以激勵士氣，將持續遵守市府防疫政策滾動式調整防疫勤務，對員警取締作為進行實質審查，並副本送交衛生局。

    王浩表示，5月爆發嚴重本土疫情後須強制佩戴口罩，全民均支持警方執法落實防疫，但從數據顯示卻發現獎懲考核毫無紀律；三級警戒期間北市警局共開出2026張違規未配戴口罩罰單，其中近9成為警方巡邏時查獲，質詢柯文哲警察局是否可依此開罰？

    柯文哲回應「可以」，立刻遭王浩打臉「胡說八道」，因依據傳染病防治法規定，警方開出罰單後仍須移交衛生局裁罰，但總計警方的2026件未戴口罩罰單中，移交給衛生局後竟僅開罰4張，落差比例極大，痛批警方成為「穿著制服的詐騙集團」。

    王浩表示，三級警戒期間員警取締2件未戴口罩就可獲一支嘉獎，合計此3個月期間北市共有365名基層員警獲得1076支嘉獎，例如北投警分局就有30人獲獎、共150支獎勵數，平均每人可獲高達5支嘉獎，甚至萬華警分局大理街派出所2人共拿25支嘉獎，「都快記大功了！」

    王浩轟，從此事看出北市府團隊毫無紀律，柯文哲宣稱的SOP「都是屁」，徒有政治理想卻無紀律與文化，單靠罵首長來統御治理，使得自己政治生命跛腳。柯也認同，相關獎懲制度應檢討修改為「有罰錢的才算嘉獎」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投交通隊取締未戴口罩逾500件 議員批唯獎是圖
    2021/10/26 14:08

    南投交通隊取締未戴口罩逾500件 議員批唯獎是圖
    又有超商店員遭攻擊！男未戴口罩嗆「我爽啦」 打飛勸阻顧客
    2021/10/20 18:12

    又有超商店員遭攻擊！男未戴口罩嗆「我爽啦」 打飛勸阻顧客

    金馬影后維持「三好」秘訣靠「它」！
    壓制未戴口罩男獲不起訴 黃偉哲：見義勇為也要注意安全
    2021/10/13 18:47

    壓制未戴口罩男獲不起訴 黃偉哲：見義勇為也要注意安全
    法拉利姐恆春開趴群聚 觀眾未戴口罩遭舉發、民宿罰2萬
    2021/10/03 14:39

    法拉利姐恆春開趴群聚 觀眾未戴口罩遭舉發、民宿罰2萬

    New Focus Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播