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    首頁　>　社會

    疑詐團黑吃黑！中和街頭千萬搶案 警逮3嫌仍有3人在逃

    新北市中和區驚傳千萬元街頭強盜案，警方懷疑是詐騙集團黑吃黑，在台北市北投區攔阻接應車手26歲葉男，另有3名同夥在逃。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市中和區驚傳千萬元街頭強盜案，警方懷疑是詐騙集團黑吃黑，在台北市北投區攔阻接應車手26歲葉男，另有3名同夥在逃。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/11/12 16:21

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和區昨晚驚傳千萬元街頭強盜案，蔡姓被害人聲稱遭6名歹徒持辣椒水噴霧鋁罐攻擊後腦，搶匪集團犯後駕車沿著台北市北投往淡水方向逃逸。據悉，被害人蔡男有洗錢、詐欺、毒品前科，說詞交代不清遭搶金額及歹徒人數、凶器等細節，警方調查發現全案疑點重重，懷疑是黑吃黑案件，今於兩地逮獲2名犯嫌及一名接應車手，另有3名同夥在逃。

    中和警方初步釐清案情，犯嫌與被害人相互認識，懷疑雙方人馬均是地下匯兌及洗錢犯罪集團，應屬於黑吃黑案件，研判是集團內部人士針對被害人行蹤設局行搶。

    新北警方循線追查，槍匪及接應車手4人逃亡到北市北投山區棄車，再轉往新北市蘆洲區丟棄衣物，警方先在台北市北投區攔阻到接應車手26歲葉姓男子，之後在土城區逮獲開車載人的27歲莊姓男子，並於蘆洲區抓到動手強盜、打人的23歲汪姓男子，目前已查扣涉案車輛2台，還取回40萬元贓款等證物，將循線擴大偵辦釐清案情。

    據了解，被害人蔡男家住新北市新莊區，平時疑似從事詐騙、虛擬貨幣及地下匯兌等不法生意，搶匪一夥6人原定下午預謀在新莊行搶，但不知何故沒有動作，一直尾隨蔡男到中和區才當街下手。

    中和警分局表示，警方將針對該地下匯兌及洗錢犯罪集團，持續擴大溯源偵辦，並查明是否涉及詐欺、網路賭博等不法犯罪。

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    新北市中和區驚傳千萬元街頭強盜案，搶匪集團展開雙北大逃亡，警方在土城區逮獲開車載人的27歲莊男。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市中和區驚傳千萬元街頭強盜案，搶匪集團展開雙北大逃亡，警方在土城區逮獲開車載人的27歲莊男。（記者闕敬倫翻攝）

    警方在蘆洲區抓到動手強盜、打人的23歲汪姓男子，企圖棄置作案衣物，換裝設斷點逃亡。（記者闕敬倫翻攝）

    警方在蘆洲區抓到動手強盜、打人的23歲汪姓男子，企圖棄置作案衣物，換裝設斷點逃亡。（記者闕敬倫翻攝）

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