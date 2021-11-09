他搶金鍊拿到附近賣被逮 打死不認攤在地上被拖進地檢署

郭姓男子搶走金鍊子後被逮，但打死不認罪，躺在地上不願被警方移送。（警方提供）

2021/11/09 17:44

〔記者王捷／台南報導〕郭姓男子缺錢買毒，7日下午到台南西門路的銀樓街，佯裝看金鍊子卻下手行搶市價約10多萬的二兩重金鍊，但郭男因為吸毒行為異常，犯案後繞到附近銀樓變賣，警方昨持拘票逮到郭男，即使監視器畫面拍得一清二楚，但是郭男打死不認犯案，甚至一度攤在地上大喊「不是我！」最後警方動用有在重訓的偵查佐，依據強盜罪嫌一路將他拖進南檢。

30多歲的郭男有吸食毒品的習慣，他因為缺錢買毒曾有犯下他案的紀錄，7日下午他又因為缺錢買毒，所以計畫到台南西門路、著名的銀樓街搶劫，他到了某間銀樓後，向員工要求要看1條二兩重的麻花金鍊，他趁著女員工不注意時，搶走金項鍊騎上機車逃跑。

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但是，郭男並沒有騎太遠，而是繞了1圈，將贓物賣給距離被害銀樓約100公尺的另1間銀樓，當時另1間銀樓還不曉得附近發生搶案，以11萬餘元收購了這條贓物金鍊。

警方獲報後，啟動監視器調閱小組，拼湊郭男犯案路徑，看到郭男把贓物賣給距離被害銀樓不到100公尺的另間銀樓，覺得很傻眼，在掌握了郭男的身分後，獲得檢察官核發的拘票，不到24小時就逮捕了郭男，同時也發現他身上有一些毒品。

即使監視器畫面照的很清楚，也有犯案用的機車、服飾佐證，但郭男抵死不認罪，他對著畫面的影像直說「這人不是我」，但是他並沒有提供客觀的證據或證人，來證明他的清白。一直到訊問結束，郭男都沒有承認犯罪，對警方的問題也答非所問，一度躺在地上狂吼「不是我」，最後警方只能用拖的將他移送地檢署。

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