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    新北中和驚傳3煞搶千萬 男稱後腦遭襲 警疑黑吃黑

    警方查看被害人的座車。 （記者闕敬倫翻攝）

    警方查看被害人的座車。 （記者闕敬倫翻攝）

    2021/11/12 05:30

    〔記者闕敬倫、吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市中和區昨晚驚傳千萬元搶案，被害人聲稱遭三名歹徒持辣椒水噴霧鋁罐攻擊後腦，犯後駕車沿著台北市北投往淡水方向逃逸。據警方調查，被害人有洗錢、詐欺等前科，說詞也不能完全確定遭搶金額及歹徒人數、凶器等細節，全案疑點重重，不排除是黑吃黑，警方正漏夜釐清案情並持續圍捕犯嫌。

    昨天晚間七點左右，四十二歲蔡姓男子開車行經中和區中原東街，疑遭三名男子持鈍器攻擊，後腦略有破皮傷勢，身上財物遭搶奪，歹徒逃逸，案發過程被附近居民側錄，並將影片上傳至臉書社團。

    中和警分局表示，本案疑點重重，被害人向警方自稱攜帶現金欲投資直播平台，下車時遭三名男子搶走全部款項，被害人疑似被辣椒水鋁罐襲擊，但無法交代正確金額，警方表示已經鎖定特定對象追緝，案情尚有許多疑點，須待逮獲犯嫌後，釐清雙方說詞。

    被害蔡男疑從事虛擬貨幣生意

    據了解，蔡男接受警方訊問時，說詞與金額對不上，且不斷聲稱「記不清楚確切數目」，警方初步調查，蔡男疑似從事虛擬貨幣生意，遭搶的背包體積不大，應該不太可能放得下一千萬元現金，此金額說法是蔡男的友人電話報案所稱，研判金額可能沒有這麼多。

    被害人稱遭三名歹 徒持辣椒水噴霧鋁罐 攻擊後腦。 （記者闕敬倫翻攝）

    被害人稱遭三名歹 徒持辣椒水噴霧鋁罐 攻擊後腦。 （記者闕敬倫翻攝）

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