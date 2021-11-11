海神惡煞連警察之子也照打 警踢爆：教育失敗

瑪莎拉蒂惡少張敦量的父母今下跪代兒子道歉。（記者廖耀東攝）

2021/11/11 13:31

〔記者湯世名／彰化報導〕不只一件！瑪莎拉蒂惡少張敦量涉嫌率人狂毆宋姓大學生命危案，今天爆出案外案，彰化縣1名警察出面踢爆罵稱，2年前他兒子當兵期間慘遭當時同僚的惡少持板凳毆傷，雙方鬧上憲兵隊，沒想到惡少與其父親竟然在偵辦過程中有說有笑，還說「要去打高爾夫球」，讓他驚覺不可思議，惡少會再犯是遲早的事，果然又再出現社會版面，今天惡少父親出面鞠躬道歉，更凸顯其「教育失敗」。

這名彰化縣某單位警察踢爆指出，2年前他兒子在陸軍某單位服役，張敦量也是該單位服役，張男平日在軍中就仗勢欺人，底下還跟著多名小弟，儼然一副老大的樣子。有一回在行軍途中，他兒子與張男發生口角，沒想到張男竟然持行軍用的板凳暴打，將他兒子打到受傷。

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警察說，後來此事鬧上憲兵隊，他們兩方都到場接受調查，沒想到張男的父親現身後，僅打算用2萬元擺平此事，且竟然還當場有說有笑，說要去打高爾夫球，讓他覺得匪夷所思，有這樣的父親，難怪會有這樣的兒子，簡直就是「教育失敗」。

瑪莎拉蒂惡少涉嫌率人打傷台中市宋姓大學生後，這名警察也與他兒子聯繫，雙方談及此事只說「遲早的」。這名警察說，今天張男父親出面道歉，根本毫無誠意可言，平時忙著賺錢，教育卻失敗，張男會再犯，他與兒子都不意外。

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