瑪莎拉蒂3煞都是富家子 一度想逃亡

3名惡煞瞎掰說，他們與大學生「互毆」，警察全相信，做完傷害罪筆錄後，就全部釋放，今天才因輿論壓力，重新抓回來讓檢方羈押。（記者許國楨翻攝）

2021/11/11 05:30

〔記者許國楨、蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕宋姓男大生本月七日開車不慎擦撞瑪莎拉蒂跑車，遭車上駕駛李韋霖、乘客張敦量與陳勁豪三名惡煞毆打致顱內出血命危，尚未脫離險境。據了解，嫌犯家中分別經營工廠或商行，家境優渥，三人都是小開，張事後稱酒後發生擦撞太生氣，才找對方（宋男）「定孤枝（單挑）」，案發後一度想逃亡，後在警方及律師勸說下投案；另二嫌否認打人。

在酒吧結識 出事也因喝酒

張嫌是彰化縣一家食品工廠小開，涉案瑪莎拉蒂登記在張母名下，新車市價三百五十八萬元起跳，他臉書上常大曬愛車，也貼出平時在健身房重訓照片，但疑擔心被起底，臉書已關閉；李、陳二人家中也分別在台中及南投開工廠及淨水器商行，三人堪稱富二代，是在酒吧飲酒時認識。

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動手主嫌非第一次施暴

三煞中的張嫌非第一次對人施暴，兩年前在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍屢次落後隊伍，兩人起口角爭執後，張嫌持鐵板凳砸洪男的頭部，導致洪頭皮受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，使洪心生畏懼，向長官通報，張因此被判處拘役六十五天，得易科；另兩人也分別有毀損、妨害秩序等前科。

宋男至今還躺在加護病房治療，宋母控訴，只是車禍擦撞，並非深仇大恨，怎麼可以把人打成這樣？台中的治安怎麼會是這樣子？

台中市議員陳淑華、邱素貞、張家銨質疑，台中市長盧秀燕未在第一時間處置，卻去輔選顏家，不注重治安，治安怎麼會好？盧秀燕昨率人到醫院探視，擁抱宋母說抱歉。

十八歲的宋男當天是在參加完教會活動後，和高中同學聚會，再貼心開車送同學回家，未料途中發生事故。台中榮總表示，宋男昏迷指數六，硬腦膜上出血，前額及左側都有大面積出血，手術取出血塊後用藥控制腦壓，目前生命跡象雖穩定，但尚未度過七天危險期。逢甲大學昨嚴厲譴責暴力行徑。

宋母心碎崩潰在病房聲聲呼喚，祈禱兒子趕快醒來。（民眾提供）

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