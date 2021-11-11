瑪莎拉蒂惡煞之一是百桂食品富二代 老爸重開粉專聲明道歉了！

彰化知名食品大廠「百桂食品」富二代張敦量涉嫌因小擦撞將宋姓男大生打成重傷，如今張父出來道歉。（翻攝百桂食品粉專）

2021/11/11 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕彰化知名食品大廠「百桂食品」富二代張敦量涉嫌因小擦撞將宋姓男大生打成重傷，讓大眾相當不滿；輿論沸騰之際，百桂食品官方臉書粉專一度關閉，但稍早前重開，張敦量父親張朝棟透過粉專張貼道歉啟事，表示將承擔宋同學醫療及後續照顧費用，再度引起關注。

張朝棟道歉聲明全文：

這次的事件因本人的管教不當，讓孩子鑄下大錯，對宋姓同學朋友及其家人造成巨大的傷害，也在社會上作了非常不好的示範，引起社會諸多的不安和紛擾，真的深感抱歉。

請繼續往下閱讀...

對於孩子的行為，我相當自責，定會讓他接受法律應有的制裁，記取教訓絕不推諉。我明白這種時候即使再多的歉意，也無法彌補孩子所犯的錯，而身為一個父親對孩子的任何行為都責無旁貸。在此承諾，對於傷者及家屬的一切醫療及後續的照顧，費用都會負起所有責任一力承擔，祈宋姓同學能速康復，被此事件受到波及的家庭能盡快恢復原來生活。

在此也要跟所有百桂食品的工作夥伴們道歉，非常抱歉因為家中的事件連帶影響到大家一起用心經營了20年的企業。還有直支持百桂的事業夥伴、合作廠商，真的很抱歉因為家裡的事件讓你們被迫處於各種慌亂當中，最後也要向喜愛百桂的粉絲致上最深的歉意，很對不起讓你們失望了。

經歷本次事件，本人及家人們除了深自檢討外，也承諾會對事件的傷者及家屬負起所有責任，並在未來的日子裡積極推動各項社會關懷活動，希望能盡一切努力回饋這片土地、為社會盡一份心力。

最後，再次致上最誠摯的歉意

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法