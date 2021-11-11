富「惡」代！瑪莎拉蒂男遭起底 老家食品廠關臉書、評價剩1星

一群富二代開瑪莎拉蒂與大學生發生擦撞，竟將人打到昏迷命危。（翻攝資料照）

2021/11/11 01:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕台中市18歲宋姓大學生7日開車不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，瑪莎拉蒂車上的張男、李男與陳男竟持球棒下車一陣猛打，打到男大生昏迷指數剩6。施暴3人身分被起底，張男是彰化溪湖一家食品廠小開，網友得知後發起拒買，許多人到食品廠臉書留言，食品廠嚇得趕緊關閉帳號，而Google評價也被灌入大量負評，只剩1.1顆星。

據了解，打人的23歲張男、25歲李男及19歲陳男有妨害秩序（聚眾鬥毆）、傷害與毀損前科，而瑪莎拉蒂登記在張男母親名下。7日當晚，他們聚會喝酒，李男幫忙開車，與宋男發生擦撞，車主張男下車理論，李男、陳男則拿球棒助威，最後竟演變成逞凶鬥狠的殺人案，3人全依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

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網友起底，這3人個個都是中小企業的小開，其中，張男家在彰化經營食品加工公司，主要販賣堅果、果乾等食品，有網友將食品公司臉書訊息貼在ptt，發起拒買，食品公司嚇得趕緊關閉帳號。

但又有網友肉搜出這家食品公司參加彰化食品博覽會的YouTube影片，在底下留言「食品有摻鋁棒嗎」；食品公司的Google評論也暴增4000多筆，網友留言「彰化之恥」、「把鋁棒吞了」，狂刷負評，評價只剩1.1顆星。

不過，食品公司臉書有不少從事公益的照片，包括疫情期間經常捐贈自家公司食品做為防疫物資到醫院。有地方里長說，業者為人低調，遇有需捐贈或扶助弱勢時都默默行善，對於這次兒子闖禍，身為父母的他們眼淚都快要哭乾了，感受到他們心情真的很難受，他們也說，會盡最大的誠意來面對，至於犯錯的兒子，尊重司法判決以及該面對的刑責，一樣要勇於承擔。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

瑪莎拉蒂男被起底是食品加工廠富二代，公司Google評論被留下大量負評，只剩1.1顆星。（圖擷取Google）

民眾在評論留言「彰化之恥」、「把鋁棒吞了」。（圖擷取Google）

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