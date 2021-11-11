為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    富「惡」代！瑪莎拉蒂男遭起底 老家食品廠關臉書、評價剩1星

    一群富二代開瑪莎拉蒂與大學生發生擦撞，竟將人打到昏迷命危。（翻攝資料照）

    一群富二代開瑪莎拉蒂與大學生發生擦撞，竟將人打到昏迷命危。（翻攝資料照）

    2021/11/11 01:39

    〔記者陳冠備／彰化報導〕台中市18歲宋姓大學生7日開車不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，瑪莎拉蒂車上的張男、李男與陳男竟持球棒下車一陣猛打，打到男大生昏迷指數剩6。施暴3人身分被起底，張男是彰化溪湖一家食品廠小開，網友得知後發起拒買，許多人到食品廠臉書留言，食品廠嚇得趕緊關閉帳號，而Google評價也被灌入大量負評，只剩1.1顆星。

    據了解，打人的23歲張男、25歲李男及19歲陳男有妨害秩序（聚眾鬥毆）、傷害與毀損前科，而瑪莎拉蒂登記在張男母親名下。7日當晚，他們聚會喝酒，李男幫忙開車，與宋男發生擦撞，車主張男下車理論，李男、陳男則拿球棒助威，最後竟演變成逞凶鬥狠的殺人案，3人全依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

    網友起底，這3人個個都是中小企業的小開，其中，張男家在彰化經營食品加工公司，主要販賣堅果、果乾等食品，有網友將食品公司臉書訊息貼在ptt，發起拒買，食品公司嚇得趕緊關閉帳號。

    但又有網友肉搜出這家食品公司參加彰化食品博覽會的YouTube影片，在底下留言「食品有摻鋁棒嗎」；食品公司的Google評論也暴增4000多筆，網友留言「彰化之恥」、「把鋁棒吞了」，狂刷負評，評價只剩1.1顆星。

    不過，食品公司臉書有不少從事公益的照片，包括疫情期間經常捐贈自家公司食品做為防疫物資到醫院。有地方里長說，業者為人低調，遇有需捐贈或扶助弱勢時都默默行善，對於這次兒子闖禍，身為父母的他們眼淚都快要哭乾了，感受到他們心情真的很難受，他們也說，會盡最大的誠意來面對，至於犯錯的兒子，尊重司法判決以及該面對的刑責，一樣要勇於承擔。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    瑪莎拉蒂男被起底是食品加工廠富二代，公司Google評論被留下大量負評，只剩1.1顆星。（圖擷取Google）

    瑪莎拉蒂男被起底是食品加工廠富二代，公司Google評論被留下大量負評，只剩1.1顆星。（圖擷取Google）

    民眾在評論留言「彰化之恥」、「把鋁棒吞了」。（圖擷取Google）

    民眾在評論留言「彰化之恥」、「把鋁棒吞了」。（圖擷取Google）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    想「釘孤枝」？瑪莎拉蒂3煞到案 下手最狠主嫌是食品工廠富二代
    2021/11/10 23:20

    想「釘孤枝」？瑪莎拉蒂3煞到案 下手最狠主嫌是食品工廠富二代
    影片曝光！台中男大生被打到昏迷不准報警 網怒炸：高譚市？
    2021/11/10 17:57

    影片曝光！台中男大生被打到昏迷不准報警 網怒炸：高譚市？

    150%報酬率Get！這高性價比無可取代
    瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝！男大生遭踹進ICU 道上兄弟也看不下去
    2021/11/10 15:48

    瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝！男大生遭踹進ICU 道上兄弟也看不下去
    大學生開車擦撞瑪莎拉蒂「海神」 招惹惡煞被圍毆命危
    2021/11/10 15:18

    大學生開車擦撞瑪莎拉蒂「海神」 招惹惡煞被圍毆命危

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    男大生遭瑪莎拉蒂3男痛毆命危 盧秀燕大陣仗率隊前往醫院道歉
    2021/11/10 14:45

    男大生遭瑪莎拉蒂3男痛毆命危 盧秀燕大陣仗率隊前往醫院道歉
    男大生遭瑪莎拉蒂男當街K到昏迷不醒 母心碎：台中治安怎會這樣？
    2021/11/10 14:26

    男大生遭瑪莎拉蒂男當街K到昏迷不醒 母心碎：台中治安怎會這樣？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播