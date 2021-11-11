毆傷男大生昏迷 瑪莎拉蒂男父親今出面6度鞠躬道歉

張爸爸6度鞠躬道歉。（記者顏宏駿攝）

2021/11/11 10:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中市一名宋姓男大生日前因行車糾紛慘遭瑪莎拉蒂車上的3名男子痛毆昏迷，其中涉嫌施暴的瑪沙拉蒂車主張敦量被起底是彰化富二代，家中經營食品廠，獲悉兒子闖禍，張敦量父親今天上午出面公開道歉，10分鐘的記者會，張父6度90度鞠躬，表達對傷者及家屬的歉意。

張父說，兒子從小叛逆，可能是自己對兒子太嚴厲才造成今天他暴戾乖張的個性，自己覺得很羞愧，對不起大家，從這件事情後，會好好管教兒子，對宋同學、宋媽媽和社會感到很抱歉。

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張父說，兒子長期跟媽媽住在一起，這次之所以會有脫序行為，可能因為平常對兒子要求太嚴格，所謂的嚴格是對他種種要求，例如上班沒有準時。這次創下大禍後，會好好跟兒子溝通，他強調，自己不是溺愛孩子，反而對兒子要求非常多，以後會檢討自己的管教方式，他也強調當天兒子是喝醉酒才誤事。

張父也說，發生事情後，他們就到醫院希望見到宋姓學生的家人，但因為宋生在加護病房，以致見不到其家人，今天發生這事，最重要的是要對宋同學和宋媽媽道歉再道歉。

今天這場記者會在張父經營的食品廠召開，張嫌則因為要召開羈押庭沒有出席，張母因為這件事情，心力交瘁，難過到起不來。

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台中一名男大生因行車糾紛慘遭瑪莎拉蒂車上的3名男子痛毆昏迷，施暴車主張敦量的父親今上午出面公開道歉。（記者顏宏駿攝）

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