深夜校內騎車自撞燈桿 東華大學女學生身亡

東華大學女學生在學校校內棒球場往學校外環道的左轉彎路口，騎車不幸衝撞路邊燈桿，救護車到場時已有學生在場協助CPR急救，但送醫後仍不治。（花蓮縣消防局提供）

2021/11/11 11:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學一名大二女學生昨天接近午夜時，在校內運動場騎機車返回宿舍途中，於左轉彎往外環道路口機車失控，自撞路邊電線桿重傷、臟器外露，物品散落一地，救護車趕到後緊急急救送醫，惜到院前已失去生命跡象，後宣告不治。副校長徐輝明說，經檢視該處路口昨晚路燈有亮、且路緣也有紅白色反光標誌，懷疑車速有比較快，校方正協助家屬處理中。

東華大學今天舉辦校慶慶祝活動，但在校慶前一天晚上卻發生不幸事故。就讀英美語文學系大二的女學生昨晚11點47分發生自撞車禍，地點位於學校棒球場旁校內道路，接上外環道的左轉彎路口。

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花蓮消防局派2車4人趕往現場救護，已有熱心學生停下來幫忙急救、CPR。消防局二大隊表示，女學生左腹部有開放傷口、臟器露出大量失血，臉部也輕微變形，經立即止血包紮、持續急救送往花蓮慈濟醫院，然到院前已失去生命跡象。

副校長徐輝明說，從現場散落的物品包括羽毛球拍、以及女學生身穿運動布鞋，推測女生昨晚在學校運動場打球運動，在騎機車返回宿舍途中，於左轉彎路口直衝外環道右側路邊撞上路燈桿。

徐輝明說，該左轉彎路口是平順的弧形左彎，昨晚間路燈是亮的，且路邊緣石設有紅白反光標誌，雖校內道路限速40公里，不過實際上學生不一定遵守，加上深夜車少車速又快，現場也不見煞車痕，對於事故發生很遺憾，家屬已連夜趕到學校、上午也到警局筆錄。他說，呼籲學生在校騎車仍應遵守速限，隨時注意路況，安全駕駛最重要。

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