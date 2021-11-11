瑪莎拉蒂3煞毆男大生命危 中檢以3項罪名聲請羈押禁見

中檢以3人都有前科，有反覆犯罪疑慮，以及涉嫌觸犯殺人未遂等3項罪名，向法院聲請羈押。（資料照）

2021/11/11 09:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕宋姓大學生本月7日凌晨駕開車載同學，於台中市西屯區時，與「海神」黑色瑪莎拉蒂擦撞，「海神」駕駛李韋霖、乘客張敦量與陳勁豪，竟徒手或持棒球棍毆打宋男，中市警局六分局員警卻以「不是現行犯」等理由兩度縱放，宋男顱內出血命危，輿論譁然後，警方態度大轉變，昨天趕緊抓回三嫌，依殺人未遂罪移送台中地檢署，台中地檢署今天清晨以3人觸犯3項罪名等理由，向台中法院聲請羈押，法院裁定中。

台中地檢署今天上午發佈3人聲押的理由，是涉嫌觸犯殺人未遂等罪，依刑事訴訟法第76條逕行拘提的規定，指揮司法警察於昨天傍晚，陸續拘提張敦量等3人到案，這3人僅因行車糾紛，涉嫌殺人未遂等罪，由台中地檢署於本月10日主動分案偵辦，並由重大刑案專組檢察官負負責辦。

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承辦檢察官認為，3人分別涉嫌刑法第271條第2 項、第1項殺人未遂罪、第277 條第1項傷害罪、第304條第1 項強制等罪嫌，其中，殺人未遂罪，更是最輕本刑5年以上有期徒刑，且有事實足認有串證及逃亡之虞；另外，這3人之前又分別有多次傷害等犯行，顯見3人，有事實足認有「反覆實施同一犯罪」之虞，向法院聲請羈押禁見。

此令人髮指的刑案，是就讀逢甲大學一年級的宋姓大學生，7日凌晨零時許，開白色福斯汽車，載同學朋友共5人返家，車內多數是女性，途經西屯區台灣大道與河南路口，不慎與黑色瑪莎拉帝擦撞，這輛車登記於富二代張敦量（食品工廠小開，23歲）之母名下，因張嫌喝酒，由朋友李韋霖（25歲）駕駛，另一乘客是陳勁豪（19歲），張嫌先動手持棒球棍，將宋姓大學生強押下車毆打，2人加入圍毆，將大學生打得顱內出血命危。

不料，警方馳抵後，3人瞎掰是與宋姓大學生「互毆」，警方居然全都相信，忽略現場棒球棍與大學生嚴重傷勢，還以員警沒看到3人施暴，不是現行犯等理由，僅依傷害罪做完筆錄，就讓3人離開，輿論質疑時，台中市長盧秀燕趕緊到醫院探視傷者與道歉，要求警方「查清楚背後是誰給他們撐腰」，警方態度大轉變，昨天下午趕緊抓3人回來聲押，改依殺人未遂解送台中地檢署聲押。

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