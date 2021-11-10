男大生開車擦撞被圍毆命危！瑪莎拉蒂駕駛等3嫌送辦

警方將李男等三名惡煞依殺人未遂等罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

2021/11/10 11:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市宋姓男大生7日凌晨開車載同學返家途中，與另輛瑪莎拉蒂跑車發生交通事故，未料僅因小擦撞竟遭對方打成重傷命危，目前仍在加護病房觀察中，案經披露引起網路一片撻伐，警方今天強調，已將涉案3人依殺人未遂等罪嫌送辦，除朝組織犯罪方向深入追查，並建請檢察官傳喚羈押，嚴懲不貸。

7日凌晨零時40分，18歲宋姓男大生參與教會活動後，駕駛白色福斯汽車載著朋友與同學回家，途中行經台灣大道時，因變換車道，不慎與另輛由25歲李姓男子駕駛的黑色瑪莎拉蒂擦撞，李男與同車23歲、19歲的張姓友人下車理論時，竟徒手及持棍棒圍毆男大生，還打電話撂人前來支援。

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支援瑪莎拉蒂的兩輛人車十多人抵達時，員警早已在現場，才未釀成更大衝突，但男大生送醫後因顱內出血傷勢嚴重，醫院發出命危通知，目前仍於加護病房救治，據查，3名打人的男子均無業，有聚眾鬥毆前科，且該輛瑪莎拉蒂是登記在李男母親名下，推測應為富二代，也有一說是從事博奕相關行業。

而此案經媒體坡露後引起網路一片撻伐，痛批這群惡煞僅因小擦撞竟將人往死裡打，簡直是目無王法，而轄區第六分局今上午也由分局長蔡元戎出面說明表示，案發時警方迅速於6分鐘內抵達，現場已無衝突情事，發現男大生傷者立即送醫救治，並將相關嫌犯帶回派出所釐清案情，初步以傷害罪偵辦。

惟經警方陸續通知相關在場人深入查證，及調閱影音畫面後，發現李男等3人參與毆打行為，再通知3人到案複詢，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移請台中地檢署嚴辦，警方將持續蒐集相關事證，朝組織犯罪方向深入追查，並建請檢察官傳喚羈押，斥喝不法。

蔡元戎強調，嚴正譴責暴力，絕不容許不法行為挑戰公權力，全力維護市民安心的生活環境。

男大生目前仍在加護病房。（民眾提供）

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