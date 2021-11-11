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    台中3惡煞瞎掰「互毆」 受害男大生同車乘客：警察居然全信了

    3名惡煞瞎掰說，他們與大學生「互毆」，警察全相信，做完傷害罪筆錄後，就全部釋放，今天才因輿論壓力，重新抓回來讓檢方羈押。（記者許國楨翻攝）

    3名惡煞瞎掰說，他們與大學生「互毆」，警察全相信，做完傷害罪筆錄後，就全部釋放，今天才因輿論壓力，重新抓回來讓檢方羈押。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/11 00:15

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市逢甲大學宋姓男大生7日凌晨開車載朋友行經西屯區時，擦撞李姓男子駕駛的「海神」瑪莎拉蒂跑車，被李男與同車的張姓男子、李姓男子3惡煞打得顱內出血命危，當時在男大生車上的4名乘客幾乎都是女生，其中一人說，3名兇嫌企圖脫罪，向警方瞎掰是與宋姓大學生「互毆」，警察居然全都相信了，才會輕縱3人。

    這名證人說，當時是一起去賞夜景，返家途中發生擦撞，瑪莎拉蒂上的3人「死命往我朋友（宋姓大學生）的頭部打」，導致宋姓大學生頭顱破裂、顱內出血，一度命危，至今尚未脫離險境，更惡劣的是，明明是宋姓大學生挨打，3名凶嫌卻異口同聲對警方宣稱是「互毆」，這樣一來頂多只是傷害罪，警察卻全相信，反而忽視宋姓大學生的傷勢，以及現場棒球棍等證物。

    證人還強調，更荒唐的是，警方抵達時，惡徒還在叫囂，員警不但輕率將3人依傷害罪、不是現行犯等理由，偵訊後，就放凶嫌回去，對惡徒如此輕縱，對被害人如此忽視，讓人難以置信。

    台中市警局六分局長蔡元戎事後解釋，員警抵達時，沒看到毆打場面，當時宋姓大學生意識清楚，能自行走上救護車，行車記錄器雖見嫌犯拿棍棒，卻沒拍到持棍棒打人畫面，才會用「傷害罪」偵辦，之後證人指控，3嫌犯人鎖定宋姓學生頭部重擊，警方認為已有殺人犯意，改依殺人未遂罪偵辦，這些都是依法律程序與證據偵辦，並無違失。

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