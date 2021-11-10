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    痛毆男大生害命危 瑪莎拉蒂3煞抓到了

    警方已將3嫌拘提到案。（記者許國楨翻攝）

    警方已將3嫌拘提到案。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/10 18:01

    首次上稿：17:14
    更新時間：18:01（新增拘提3煞）

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市宋姓男大生7日凌晨開車切換車道時，與李男駕駛的瑪莎拉蒂發生擦撞，宋男雖連聲道歉，仍被對方3人打到送醫目前還在加護病房急救，警方第一時間趕抵依傷害罪處置將人放走，後續見宋男傷勢嚴重雖將全案改為殺人未遂函送，但已引發社會譁然，今天下午緊急持檢方開立拘票拘提涉案的陳姓、李姓和張姓3煞，另也傳喚當時在場助陣的4人到案說明。

    案發當時，李男車內的張姓友人（23歲）率先持球棒恐嚇宋男及其同車同學「不要報警」，再將宋男自車內揪出車外拳打腳踢，攻擊頭部，接著李男與同車另名陳姓友人（19歲）也加入打人行列，轄區第六分局接獲路人報案迅速趕抵時，見宋男仍有意識還能走上救護車，加上張男聲稱僅他一人與宋男發生肢體衝突，第一時間判定全案為屬告訴乃論的傷害案件，讓3嫌離開，以傷害罪函送偵辦。

    直到7日上午宋男母親持驗傷單到派出所，加上宋男同車友人的證詞，發現宋男頭部遭到重創、顱內出血，住進加護病房，且現場動手共3人，改以殺人未遂、聚眾鬥毆等罪函送法辦，未料昨經媒體披露後，宋姓男大生母親泣訴，真的很想問，明明是一件車禍，有法律程序可以處理，為何要把兒子打成這樣，「台中市治安怎麼了」，引發社會關注。

    警方趕緊在今天召開記者會，由市警六分局長蔡元戎說明，建請檢察官查辦後聲押，以遏止不法，同時間市長盧秀燕也前往醫院慰問家屬，還要市警局「查出是誰給他們撐腰」，警方發現設籍台中市的李嫌、陳嫌及彰化縣的張嫌，還涉及其他不法情事，今日建請檢方強制處分，下午持拘票將涉案的李、陳2人拘提到案，但率先施暴且下手最重的張嫌仍未到案。

    據查，案發當下張嫌略有酒意，事後測出酒測值為0.1，且張嫌已非第一次行使暴力，2年前兵役時，因不滿洪姓同袍行軍屢次落後隊伍，2人起了口角爭執後，張持鐵板凳往洪男頭部砸去，導致洪男頭皮受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，使洪心生畏懼，向長官通報，張因此被判刑拘役65天，得易科罰金。

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